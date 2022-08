Marca: Luka Modrić je Michael Jordan odjeven u nogometaša

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić (36) zabio je fenomenalan gol Celti u pobjedi Real Madrida u drugom kolu La Lige u gostima u Vigu (4-1) i zavrijedio nove hvalospjeve španjolske Marce.

Čovjek koji je dobio prestižnu nagradu "Marcina legenda" u 41. minuti potegao je s 20 metara i ostavio ukopanog golmana Celte, a onda je u 56. sjajnom dubinskom loptom asistirao Viniciusu.

Sjajan gol Luke Modrića možete pogledati OVDJE.

"Luki Modriću trebala su dva kola da zabije jedan od onih golova koji će se vrtjeti u špicama do kraja sezone. Remek-djelo, potez u kojem je sve plastično, elegantno i učinkovito. Ako bi bila riječ o NBA ligi, bila bi to jedna od onih akcija u kojima si posterizirao protivnika. Na red je došao golman Celte kojega je potez Hrvata bacio na tlo", napisala je Marca.

"Crossover poput onog Michaela Jordana protiv Bryona Russella 1998. u Delta Centeru u Uti. Ludo poput skandaloznog dodavanja. Michael Jordan odjeven u nogometaša. Ako je htio odati počast bratu Casemiru, učinio je to na veliki način. Pljesak Balaídosa na odlasku objašnjava sve", dodala je.

Modrić je, prema SofaScoreu, bio igrač utakmice s ocjenom 8,6. Imao je samo dva pogrešna dodavanja od 45, od kojih tri ključna, bio precizan u dugim loptama, stvorio dvije velike prilike. Dovoljno da se svijet još jednom nadivi hrvatskom velemajstoru koji će uskoro napuniti 37 godina.

Luka je dobio i pohvale trenera Carla Ancelottija.

- On je besmrtan. Uvijek je spreman i uvijek igra jako dobro. Njegov je gol promijenio utakmicu, dotad je bilo izjednačena i natjecateljska. U drugom poluvremenu poboljšali smo igru i sjajno igrali kontre - rekao je.

Modrić je još jednom odao počast bivšem suigraču Casemiru koji je otišao u Manchester United.

- Velika je to šteta za Real Madrid, ispisali smo povijest s njim, bio je temelj ove momčadi i nedostajat će nam i kao igrač i kao čovjek. Ali to je dio nogometa i svatko od nas morat će dati više kako bi nadoknadio stvari koje je on radio - kazao je Luka.

