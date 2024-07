Marca: Luka Modrić, prekaljeni veteranu s tisuću bitaka. Kako si se samo promijenio...

Nedavno je produžio vjernost Realu. Ponovno. Dvanaestu godinu zaredom nosit će dres Real Madrid što je svjetski raritet uzevši u obzir da je na pragu 39. godine, a nije golman. Ili stoper. Oni su ipak najdugovječniji u nogometu.

Luka Modrić (38) iznova piše nevjerojatne uspjehe i stranice sportske povijesti pa mu je Marca u današnjem izdanju posvetila jedan članak, koji je, ustvari, bio svojevrsni omaž hrvatskom maestru.

Od čudnog transfera do Zlatne lopte

Novinar Belen Martin je nahvalio Luku u tekstu pod naslovom "Modriću, kako si se promijenio", a u čijem podnaslovu stoji "Od broja 19 do broja 10, od 0 do 6 Liga prvaka, od zadnjeg u liniji do kapetana, od 'čudnog' transfera do Zlatne lopte."

Jer Modrić to uistinu i jest. Sjećamo se svi kako je proglašen najgorim pojačanjem u povijesti Reala, no Jose Mourinho je uvjeravao.

- Samo mu dajte vremena i navijači, obećavam vam da ćete se zaljubiti u njega - rekao je svojevremeno 'posebni'.

Martin u tekstu ističe da su dva trenutka vrlo značajna: kada je 2012. godine stajao uz Pereza dok je potpisivao prvi i kada je uz Pereza stajao dok je produživao zadnji ugovor.

More trofeja. Njih 26

Isto tako, ne treba zaboraviti nevjerojatne uspjehe s Madriđanima: šest Liga prvaka, ukupno 15 europskih trofeja, pet La liga, četiri španjolska superkupa i dva kupa kralja...

- Sada, 12 sezona kasnije i na pragu 39. rođendana, isti čovjek, prekaljeni veteran s tisuću bitaka, obnovio je ugovor s klubom na još godinu dana - navodi se u Marci.

Modriću, kako si se promijenio

- Modrić po dolasku na Santiago Bernabeu nije mogao ni zamisliti da će njegova karijera u Realu postati slavna saga stvorena od naslova i povijesnih trenutaka u kojima će on biti glavni lik - komentar je činjenice da je Luka u bijelom dresu osvojio 26 trofeja.

Naravno, u periodu dok je igrao za Real uspjesi su se nizali i na drugim poljima. S hrvatskom reprezentacijom i individualno.

- Svaki naslov, svako priznanje, svaka odigrana utakmica dio je mozaika Modrićeve izvanredne karijere. Svakim čarobnim dodavanjem definirao je svoju karijeru. Od mladića punog snova do velikog kapetana kakav je danas, njegova evolucija lekcija je ustrajnosti i strasti prema nogometu. Modriću, kako si se promijenio - zaključuje Martin.