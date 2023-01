Marca: Modrić odbio milijunske ponude s dvije strane i odlučio ostati. U Realu su oduševljeni

Cristiano Ronaldo (37) potpisao je 30. prosinca za saudijski Al Nassr u poslu vrijednom 200 milijuna eura po sezoni, ali nije bio jedini na radaru bogatih šeika. Trener Al Nassra Rudi Garcia rekao je kako su htjeli dovesti i Lionela Messija (35) ravno sa Svjetskog prvenstva u Dohi, a visoko na listi prioriteta bio je i - Luka Modrić (37).

Dok su u Madridu pregovarali s Ronaldom, predstavnici Al Nassra raspitivali su se i oko Hrvata, čiji ugovor s Real Madridom istječe na ljeto. I ne samo oni, već i Amerikanci. No selidba za njega ne dolazi u obzir, piše Marca.

"Želi igrati u Madridu barem još jednu sezonu jer to zahtijeva njegov nogomet. On je to pokazao i na terenu, ali i izvan njega. U tišini, vjeran svome stilu, odbio je milijunske ponude iz Saudijske Arabije i SAD-a. Pokazao je da putovnica nije bitna. Njegov nogomet ne zastarijeva i nema dob", hvale ga Španjolci.

Luka si je zacrtao ostanak u Realu, a u klubu su oduševljeni takvom idejom. Iako ponude o novom ugovoru još nema, i jedan je pogled, piše Marca, dovoljan da se sve riješi. Odbio je dvije strane i poručio im da mogu razgovarati iduće godine.

Nakon Ronalda 2023., velika želja Arapa je Sergio Ramos (36), a Luka Modrić mogao bi doći na red 2024. U Rijadu ne očajavaju, žele učiniti sve kako bi podigli imidž zemlje i promovirali kandidaturu za Svjetsko prvenstvo 2030. s Grčkom i Egiptom. Idući Mundijal, pak, čeka Amerikance koji također žele promovirati svoju ligu. Inter Miami Davida Beckhama prati Modrića, ali i Lea Messija, no obojici takvo što zasad ne pada na pamet.

"Luka Modrić je u La Ligi nešto više od desetljeća, pokazujući znakove da igra nogomet rezerviran za odabrane, nešto što ne prolazi nezapaženo ni kod suparnika. Osim toga, Hrvat je do savršenstva uspio shvatiti i ponašati se kao igrač Real Madrida. Njegov život u Madridu postiže sve što želi, kako na sportskoj razini tako i u svakodnevnom životu. Osjeća se poštovano i voljeno i toga se ne želi odreći. A ne želi ni Real Madrid, koji veznjaka smatra ključnom figurom za budućnost", zaključuje Marca.

