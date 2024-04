Marca očarana Modrićem: Treba ustati i pljeskati ovom igraču...

Luka Modrić je ove sezone tek pet utakmica na terenu proveo svih 90 minuta u dresu Real Madrida, posljednji put prije više od dva mjeseca, ali kao da je Carlo Ancelotti svima htio poslati poruku u jednoj od najvećih utakmica na svijetu. Ljudi, ne bojte se, još ćete gledati magiju omalenog hrvatskog čarobnjaka.

Već mjesecima se diskutira o tome hoće li hrvatski maestro ostati u Real Madridu i sljedeću sezonu. Nema više ključnu ulogu kao nekada, većinom ulazi s klupe, ali u svakoj minuti pokaže koliko vrijedi, a u pobjedi protiv Barcelone (3-2) pokazao je i da u 39. godini može i dalje posipati čaroliju terenom i biti jedan od najboljih. Real je pobjedom otišao na plus 11 i praktički osigurao naslov prvaka šest kola prije kraja, a još ga uz to čega i bitka za trofej u Ligi prvaka. S ta dva pokala Luka bi došao do čak 26. trofeja u Realovom dresu i tako pretekao Karima Benzemu!

- Kako je inteligentan Luka Modrić u svakom svom potezu. Savršeno shvaća gdje se treba pojaviti u kojem trenutku kako bi nanio štetu srcu Barcinog veznog reda i pomogao svojim suigračima u distribuciji lopte. Imao je par izgubljenih lopti na sredini terena. Uzrok tome je nedostatak kontinuirane igre, ali uvijek odgovori izazovu - sipala je pohvale Marca na račun hrvatskog genijalca.

Bio mu je to 34. derbi protiv Barcelone u 12 godina staža i 16. pobjeda. U 90 minuta imao je 79 dodira s loptom, 89 posto uspješnog dodavanja, pet od pet uspješnih lopti i kreirao je jednu veliku priliku. Marca mu je dodijelila ocjenu osam, a bolju su imali samo strijelci Bellingham i Lucas Vazquez. Luka je imao tu privilegiju čak 15. put kao kapetan predvoditi Real na terenu. I ako ova utakmica nije bila dovoljan dokaz Florentinu Perezu da mu ponudi novi jednogodišnji ugovor, onda ne znamo što bi više trebao napraviti. No, naravno, najbitnija je i Lukina želja. Želi li ostati i tu završiti karijeru ili možda ispuniti davno dano obećanje, vratiti se u Dinamo...

- Hrvatski veznjak sve više ulazi u ritam kako vrijeme odmiče. Odigrao je 90 minuta i pokazao da nije izgubio ni trunku kvalitete u sve ovo vrijeme koje je proveo više na klupi nego na terenu. Njegova kvaliteta je bez premca, a na terenu radi isto kao i prije unatoč prolasku godina. Treba ustati i pljeskati ovom igraču. Vječni broj 10 - ishvalila ga je Marca.

AS ga je usporedio s Petrom Panom. Dječakom koji odbija odrasti.

- On je jedini nogometaš na svijetu koji sa svakim rođendanom koji proslavi igra bolje. Odigrao je utakmicu vrijednu pohvala kad je to bilo najpotrebnije. Nadam se da će se u klubu složiti i produžiti mu ugovor na još jednu godinu. Madrid je s Lukom u sastavu bolja momčad, a bolja mu je i situacija u svlačionici.

Mnogi su mislili da će mu ovo biti posljednji El Clasico u karijeri, ali kao da je Ancelotti nagovijestio. Još jednu sezonu uživat ćete u magiji.