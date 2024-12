Marca oplela po Modriću: 'Bio je krivac za kaotične minute'

Toplo-hladno igra Real Madrid ove sezone, ali usprkos svim problemima, imali su priliku preskočiti Barcelonu na vrhu. No, opet su kiksali.

Španjolski prvak je u subotu remizirao s Rayo Vallecanom (3-3) u 17. kolu La Lige. Domaćin je vodio golovima Lopeza i Mummina, ali kraljevski klub se vratio do kraja prvog dijela preko Valverdea i Bellinghama. U nastavku je Rodrygo preokrenuo na 3-2, no Rayo je golom Palazona u 64. minuti uspio osvojiti vrijedan bod.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Bila je to još jedna utakmica prepuna oscilacija u igri Reala. Mbappe nije igrao zbog ozljede, dok je Vinicius ušao tek u drugom poluvremenu. Hrvatski kapetan predvodio je goste od prve minute, no bilo je to daleko od njegovih najboljih predstava. Carlo Ancelotti izvadio ga je u 72. minuti, a Marca mu je dala ocjenu pet.

- Realova igra je negledljiva. Kao da gledate azerbajdžanski film. Momčad se raspala na bokovima, a veza nije mogla spriječiti Rayove prolaske kroz sredinu - piše Marca.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Tvrde madridski list kako Luka nije uspio povezati konce svoje momčadi koja je izgledala kaotično na samom početku. Nikako nije mogao stabilizirati igru i uspostaviti ritam.

- Nije dobro ušao u utakmicu i jedan je od razloga Realovih 20 kaotičnih minuta. U Modrićevoj igri nije bilo ni reda ni jasnoće. U drugom dijelu se Hrvat trudio, ali opet nije bio dobar na lopti. Izašao je u 71. minuti kako bi Camavinga donio Realovoj vezi više brzine i snage.

NI ulazak Francuza nije puno toga promijenio jer Madriđani nisu uspjeli slaviti te su tako ostavili Barcu na prvom mjestu.