Ova Barcelona je smiješna, naslov je teksta u španjolskom sportskom dnevniku Marca, nakon što je katalonski velikan odigrao 0-0 na gostovanju kod Cadiza i trenutačno se nalazi na sedmom mjestu Primere.

Pritisak medija i navijača sve je veći i Ronald Koeman opasno pleše na rubu otkaza. Dio medija smatra kako bi Nizozemac već odavno postao "bivši" da nema unosne klauzule koja mu osigurava između 12 i 14 milijuna eura u slučaju otkaza.

- Znali smo da će to biti komplicirana utakmica, protiv protivnika koji zna zatvoriti prostore vrlo dobro. Nezadovoljan sam jer smo imali tri ili četiri čiste prilike, a na koncu smo morali igrati sa 10 igrača - kazao je Koeman nakon utakmice.

- Kad pobijedimo, nastavljam dalje, a kad izgubimo, moramo pronaći novog trenera. Moramo biti realni, moramo vidjeti momčad koju imamo, nedostaje nam sedam igrača - dodao je nizozemski stručnjak koji je u sudačkoj nadoknadi isključen i pleše na rubu otkaza.

Predsjednik Joan Laporta polako gubi strpljenje, Barcelona izgleda očajno i bezidejno, a ne vidi se svjetlo na kraju tunela. Veliko je pitanje može li nizozemski trener izvući klub iz ove situacije pa je sve izglednije kako bi uskoro mogao postati bivši. Roberto Martinez i Antonio Conte spominju se kao kandidati za klupu, no španjolski mediji pišu kako je to mjesto rezervirano za jednog čovjeka koji je ostavio ogroman trag u Barci.

Riječ je o legendarnom Xaviju koji je za Barcu igrao sve do 2015. godine pa završio karijeru 2019. godine u katarskom Al-Saddu i odmah preuzeo funkciju trenera. Ima ugovor do 2023. godine, ali znaju Katarani što mu znači španjolski velikan pa mu vjerojatno ne bi radili probleme.

Istina, tek je krenuo u trenerske vode, nije vodio niti jedan ozbiljan klub u karijeri i pitanje je kako bi se snašao na vrućoj klupi katalonskog velikana. No, riječ je o igraču koji je cijelu karijeru skoro proveo u Barceloni, ima taj DNA i neupitno znanje koje je upijao tijekom bogate nogometne karijere. Odigrao je čak 767 utakmica i osvojio 27 trofeja te itekako poznaje situaciju u Blaugrani. Klub ga želi, htio bi i on doći, no je li sada pravi trenutak? Pitanje je kako bi sve utjecalo na njegovu trenersku karijeru u slučaju neuspjeha i usudi li se prihvatiti taj zadatak, a mnogi smatraju kako je Barcelona u ovome trenutku za njega ipak preveliki zalogaj.

No, nekada je potrebno riskirati, a svi znamo što se dogodilo kada je Real Madrid 2016. godine za trenera postavio tada neiskusnog Zinedinea Zidanea. Osvojio je s klubom tri Lige prvaka i dvije La Lige, a možda je to putokaz za Barcelonu. Klupska legenda koja će izvaditi klub iz blata.

Barca je sada bez pobjede u tri uzastopne utakmice u svim natjecanjima, ali Ronald Koeman nije želio razgovarati o svojoj budućnosti na klupi "Blaugrane," tek je dodao kako se u hotelu pozdravio s predsjednikom kluba Joanom Laportom.

- Ako predsjednik želi razgovarati, ispred sebe imamo dovoljno vremena - dodao je.

Jedan od Barcinih "senatora" Gerard Pique javno je kritizirao trenera.

- Nisam ovdje da bi se borio za drugo ili treće mjesto. Ovdje sam kako bi se natjecao za svaki trofej. Ova momčad ima sve što treba i ponosan sam na nju. I uvjeren sam, unatoč početnim problemima, da ćemo se boriti za vrh. Momčad je motivirana, a ponekad morate proći i kroz ove trenutke - poručio je Pique.

Barcelona se trenutačno nalazi na sedmom mjestu Primere s devet bodova, sedam manje od lidera Real Madrida, no Katalonci imaju i utakmicu manje.