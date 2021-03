Genijalac. Uz brojne epitete kojima ga stručnjaci i navijači oblijetaju, ova riječ ga najbolje opisuje.

Luka Modrić (35) odigrao je još jednu briljantnu utakmicu. Igrao je kao da je u cvijetu mladosti, Zidane je sipao pohvale na njegov račun, a navijači Reala su bili oduševljeni. Jer su svjesni kakvog genijalca imaju.

Real Madrid pobijedio je Atalantu 3-1 te prošao u četvrtfinale finala Lige prvaka, a Luka Modrić je dirigirao Realovim orkestrom svih 90 minuta. Da, mogli smo jedno 'milijun' puta pročitati kako ne izgleda kao da mu je 35, ali ono što hrvatski maestro radi u ovim godinama je postalo već nadrealno. Igra gotovo svaku utakmicu, što je u ovoj fazi karijere itekako ogroman teret, no njemu to ne smeta. On je u naponu snage.

Za Real je odigrao više od 300 utakmica, osvojio četiri Lige prvaka i dvije La Lige, ali njemu nije dosta. Želi još.

S Tonijem Krossom je u potpunosti neutralizirao vezni red talijanske momčadi, dirigirao je igrom Reala, driblao, razigravao, slao svoje 'modrićevske' lopte s očima. Kada 'zaglibi', suigrači pogledom traže njega, a on sve rješava mirno i staloženo. Lopta je kod njega kao u sefu. Ma bio ga je užitak gledati. I da. Sve to radi u 36. godini, a on i sam kaže da je nepotrebno govoriti koliko ima godina.

- Osjećam se kao da imam 27 godina. Osjećam se jako dobro, nije potrebno gledati moje godine, moju putovnicu, nego ono što radim na terenu. S obzirom na svoju fizičku spremu te na sve ono što sam dosad postigao ovdje, i dalje sam motiviran za igranje na najvišoj razini. Iz dana u dan vježbam kako bih to ostvario - kazao je Luka nakon utakmice.

Modrić je asistirao u 34. minuti za prvi gol Reala koji je zabio Benzema i tada je bilo sve praktički riješeno. Energični i agresivni Talijani nisu se više mogli vratiti, a preostale golove zabili su Ramos i Asensio.

Zidane je bio oduševljen njegovom predstavom.

- Pitate li me za Luku, on ima 35 godina, ali to se ne vidi na terenu. On i Kroos bili su fenomenalni na sredini - kazao je oduševljeni francuski trener.

Nije on jedini. Navijači kraljevskog kluba su sretni i ponosni što imaju ovakvog igrača, a već mjesecima zazivaju produljenje njegova ugovora. Luki na ljeto istječe aktualni, no Real je već praktički sve dogovorio s njim i ostala je samo formalnost.

I Marca je ovaj put sipala hvalospjeve na račun hrvatskog kapetana, a opisala ga je jednom riječju. Genijalac.

- Hrvat je održao lekciju nogometa protiv Atalante. Još jedna je to bila u njegovoj karijeri. Njegova partitura bila je izvrsna, naročito u prvom poluvremenu kada je promašaj Atalante u izglednoj prilici za pogodak pretvorio u sjajnu asistenciju za pogodak Benzeme. S 35 godina, igra mu je intenzitetom na razini 20-godišnjaka, a zrelošću podsjeća na nekog s više Zlatnih lopti u svojim vitrinama. S njime, Real može nastaviti sanjati - napisali su Španjolci.