Marca se naklonila neuništivom Modriću: Čitatelje je pitala je li Hrvat najbolji veznjak ikada!

Jedan od najpoznatijih svjetskih sportskih medija, madridska Marca, u srijedu je dodijelila veznjaku Real Madrida i kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću (36) nagradu Marca Leyenda (legenda Marce) za iznimnu karijeru i sportska postignuća.

"To je šlag na torti savršene karijere nogometaša, u ovom slučaju Luke Modrića, koji ima izlog pun pojedinačnih i momčadskih naslova", pišu Španjolci u posebnom tekstu u kojem pitaju čitatelje je li Luka najbolji veznjak u povijesti nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićev životni put

Zanimljivo, ista ta Marca prije nepunih 10 godina Modrića je uvrstila na popis najlošijih pojačanja godine po dolasku u Real Madrid, a upravo su Hrvata posjetitelji portala odabrali kao najveći promašaj. Sad je slika dijametralno suprotna. U trenutku objave ovog članka, nakon oko 8000 glasova, 56 posto čitatelja Marce odgovorilo je potvrdno na pitanje u anketi.

"Modrić, najvažniji hrvatski sportaš u povijesti svoje zemlje, sletio je u Real Madrid u ljeto 2012. s reputacijom izvrsnog igrača, ali koji još nije ostvario veliku karijeru. Zvijezda zagrebačkog Dinama i Tottenhama, život mu se promijenio kad je 27. kolovoza 2012. potpisao za bijele. Morao se pobuniti kako bi to postigao, što mu je danas nezamislivo, ali tad je to bio jedini način da ispuni san i zaigra za Real Madrid", piše Marca, aludirajući na teške pregovore Engleza i Španjolaca oko transfera.

Samo četiri mjeseca, pišu, trebala su Luki da zagospodari veznim redom "kraljevskog kluba", i to na mitskom Old Traffordu, gdje je zabio Manchester Unitedu.

"Gol je ispunio samopouzdanjem igrača koji je posljednjih godina ispisao neke od najsjajnijih stranica u modernoj povijesti Real Madrida. Uz četiri osvojene Lige prvaka, od njegove je kopačke krenula lopta koju je Sergio Ramos zakucao u Lisabonu i donio bijelima deseti europski naslov", piše Marca podsjećajući da bi zvjezdani životopis mogao upotpuniti petim naslovom prvaka Europe.

Nisu Španjolci zaboravili ni njegovu ulogu u hrvatskoj reprezentaciji.

"Modrićeva veličina nadilazi Real Madrid. S hrvatskom je reprezentacijom ispisao povijesnu stranicu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, plasiravši se u finale turnira i pokrenuvši svijet podvigom male balkanske zemlje. S Lukom za komandom Hrvatska je dotaknula zvijezde, a on je osvojio nebo nogometnog planeta. Bio je prvi igrač koji je razbio hegemoniju Cristiana Ronalda i Messija i osvojio dvostruku pojedinačnu nagradu: Ballon d'Or i The Best", piše Marca i zaključuje hvalospjeve:

"Četiri godine poslije, s 36 na leđima i na putu do 37., njegova je razina i dalje na najvišoj razini. Modrić vodi Real Madrid u preokretima u Ligi prvaka i nema datum mirovine u momčadi bijelih koja ga je još jednom oživjela. Bliži se njegov san o povlačenju u bijelom iako će doći malo kasnije. Prije toga je finale u Parizu, Svjetsko prvenstvo u Kataru i još puno izazova. To je Luka Modrić, nepresušna legenda Marce."

