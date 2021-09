Najbolja hrvatska teniska juniorka 15-godišnja Petra Marčinko prvi put u karijeri zaigrat će u četvrtfinalu Grand Slam turnira, a do njega se probila na US Openu u New Yorku, gdje je u dvoboju osmine finala nadigrala 17-godišnju Amerikanku Alexis Blokhinu sa 7-5, 6-1 nakon 75 minuta igre.

POGLEDAJTE VIDEO: Petra Marčinko

Marčinko će za mjesto u polufinalu igrati protiv 17-godišnje Bjeloruskinje Kristine Dmitruk, sedme na ITF-ovoj juniorskoj ljestvici, koja je u osmini finala pobijedila Amerikanku Katju Wiersholm sa 6-4, 6-1.

Četvrtfinalni dvoboji u konkurenciji juniorki su na rasporedu u četvrtak.

Posljednja hrvatska tenisačica koja je na juniorskom US Openu stigla do četvrtfinala bila je Ana Konjuh, koja je 2013. stigla i do naslova pobjednice na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni. Poput Marčinko, i Konjuh tada još nije proslavila 16. rođendan.