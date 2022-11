Marić prijavio trenera Hajduka!

Mislim da se sudac izgubio, a da u jednom takvom tendencioznom suđenju, a ne tražim alibi za primljene golove, ovo malo podsjeća na Jugoslaviju u ono vrijeme, rekao je trener Hajduka Mislav Karoglan nakon što je njegova momčad vodila 2-0 protiv Slaven Belupa pa osvojila tek bod.

I zbog te izjave, u kojoj je suđenje Ante Čuline i njegovih asistenata u Koprivnici usporedio s Jugoslavijom, šef hrvatskih sudaca Bruno Marić, kako nam je i sam potvrdio, prijavio je Karoglana disciplinskom sucu HNS-a Alanu Klakočeru. Već je isto zbog komentara oko suđenja radio i s Reneom Pomsom i Zoranom Zekićem.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Gospodin Karoglan je '82. godište, on nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji. To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u bivšoj Jugoslaviji kad je taj isti sudac donio pogrešnu odluku u njegovu korist protiv Varaždina. To je licemjerstvo, huškanje, populističke izjave u kojima traži alibi za svoj neuspjeh. Ali neće mu to uspjeti, nisu ljudi ludi - rekao je Marić u emisiji MaxSporta braneći svoje kolege.

- Možda bi bilo bolje da je ostao uzeti koji savjet od Zekića nakon utakmice. Mi nismo suci kao u bivšoj Jugoslaviji. Kvalificirati nas na ovaj način mogu samo oni koji su neuspješni. Mogao se barem ispričati sucu za ono što se dogodilo. Ovi navijači, nisu svi takvi, ali oni teroriziraju cijeli hrvatski nogomet. Moj pomoćni sudac se boji izaći kupiti novine. Gle nesreće, još se preziva Marić.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Reagirao je i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić koji je nakon Koprivnice zatražio Marićevu smjenu s funkcije šefa Sudačke komisije.

- Već smo se ranije očitovali vezano za svu nelogičnost i nedosljednost u delegiranju sudaca. Nisam siguran da nakon ovog istupa Marić više može biti predsjednik Komisije sudaca, ali siguran sam da nema kredibilitet. Ovo je sada u domeni predsjednika HNS-a Marijana Kustića, siguran sam da je i on zainteresiran da se priča o nogometu, a ne o suđenju. Njegova je odgovornost najveća jer, za razliku od nas, može mijenjati stvari - rekao je Jakobušić.

