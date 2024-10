Marija Uglešić brončana na juniorskom SP-u u taekwondou

Kruna prvog dana Svjetskog juniorskog prvenstva u taekwondou što se Hrvatske tiče brončana je medalja Marije Uglešić (TK Marjan) u kategoriji do 59 kg. Na putu do medalje Uglešić je pobijedila predstavnice Velike Britanije (Avu Bet 2-0), Jordana (Fadiu Khifran 2-1) te Italije (Antheu Mangione 2-0). U polufinalu je pobjedu odnijela Iranka Aynaz Nasiri i to tek u trećoj rundi s neriješenim rezultatom 7-7 i težinskom prednosti bodova.

Pokretanje videa... 07:32 Velika Gorica: Doček taekwondaša koji su u Beogradu na europskom prvenstvu osvojili sedam medalja | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, u slučaju neriješenog rezultata na kraju runde, određeni udarci poput onih iz okreta ili u glavu donose prednost nad protivnikom ukoliko ih nema ili ih ima manji broj.

U utorak su nastupili i Ozana Radić (TK Champion) i Niko Reinić (TK Activ). Radić je u kategoriji do 52 kg nakon dvije pobjede nad predstavnicama Švicarske i Omana, na put do medalje stala Kineskinja Yinuo Xu u četvrtfinalu. Niko Reinić je u kategoriji do 63 kg u prvom kolu, usprkos velikoj želji i trudu, izgubio od Nijemca Asiana Eymena Cavusmana.

Prvenstvo se nastavlja do 6. listopada, a svoj nastup iščekuje još sedamnaest hrvatskih boraca.