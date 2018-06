Marin Čilić postavljen za trećeg nositelja, Ćorić na 17. mjestu...

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je postavljen za trećeg nositelja na grand slam turniru u Wimbledonu, dok je branitelj naslova Švicarac Roger Federer prvi nositelj, iako je od ponedjeljka broj jedan na ATP ljestvici Španjolac Rafael Nadal kojem je pripala titula drugog nositelja.

Borna Ćorić koji je, nakon nedjeljnog trijumfa na turniru u Halleu, napredovao do 21. mjesta na ATP ljestvici, postavljen je za 17. nositelja.

Rumunjka Simona Halep je postavljena za prvu nositeljicu, dok je prošlogodišnja pobjednica Španjolka Garbine Muguruza treća nositeljica.

U ženskoj konkurenciji je izbila rasprava oko odluke All England Cluba da se sedmerostruka pobjednica i osvajačica 23 grand slam naslova 36-godišnja Serena Williams, koja je pala na 183. mjesto na WTA ljestvici nakon rođenja djeteta, postavi za nositeljicu. Odluka odbora All England Cluba znači da će Williams, pobjednica Wimbledona iz 2016., koja je ove godine postavljena za 25. nositeljicu izbjeći jake konkurentice do trećeg kruga.

U muškim parovima je Mate Pavić sa svojim austrijskim partnerom Oliverom Marrachom prvi nositelj, Nikola Mektić i Austrijanac Alexander Peya su postavljeni za osme nositelje, Ivan Dodig i Amerikanac Rajeev Ram su postavljeni za desete nositelje, a Franko Škugor i Britanac Dominic Inglot su 15. nositelji.