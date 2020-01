Marin dobio Novaka, a Borna Thiema za pobjedu Hrvatske

Hrvatska muška teniska reprezentacija povela je sa 2-0 protiv Austrije u susretu 1. kola skupine E ATP kupa u Sydneyu i tako osigurala pobjedu, drugi bod donio je Borna Ćorić koji je nakon velike borbe te dva sata i 43 minute igre svladao četvrtog igrača svijeta Dominica Thiema sa 7-6 (4), 2-6, 6-3.

Bio je ovo peti međusobni susret Ćorića i Thiema i druga pobjeda našeg igrača.

Prvi set trajao je sat i devet minuta, a Ćorić ga je praktički tri puta morao osvojiti. Naš je igrač odlično krenuo u dvoboj i oduzeo Thiemu servis u prvom gemu te poveo sa 2-0. No, promašenim laganim volejom na "break-loptu" dopustio je Thiemu povratak na 2-2. Vrlo brzo potom Ćorić je stigao do novog "breaka" prednosti kada je serijom odličnih reterna i sjajno odigranim volejom na "break-loptu" poveo sa 4-3.

Kod vodstva 5-3 Ćorić je imao i set-loptu, ali je Thiem u tom trenutku pogodio odličan forhend da bi kod 5-4 Ćorić još jednom ispustio svoj servis, pa je o pobjedniku prve dionice odlučivao "tie-break". Thiem je katastrofalno krenuo u odlučujuću igru napravivši četiri neprisiljene pogreške za vodstvo Ćorića od 4-0. Austrijanac se uspio primaknuti na 5-4, ali onda je ponovno teško pogriješio kada je imao otvoreni teren na set-loptu Ćorića samo da bi pogodio vrh mreže.

U drugom setu Thiem je uvelike smanjio broj pogrešaka što je rezultiralo njegovom dominacijom. lakoćom je držao svoj servis, a dva ga je puta oduzimao Ćoriću za laganih 6-2.

No, u trećem se setu Ćorić vratio igri iz prvoga, već kod rezultata 1-0 imao je četiri "break-lopte", 0-40 i prednost, no Thiem se spasio odličnim serviranjem, pogodio je dva asa i jedan servis-winner. Ipak, kada je Ćorić kod 2-1 stigao do nove dvije "break-lopte" Thiema servis nije poslužio te je Ćorić stigao do "breaka" prednosti.

U samoj završnici Thiem je zaprijetio povratkom, kod 4-2 je stigao do tri "break-lopte" iako je Ćorić imao 40-0. Nakon gotovo 15 minuta borbe u toj igri Ćorić je iskoristio šestu loptu za vodstvo 5-2, no niti tada nije bilo gotovo. Prilikom servisa za meč naš je prvi igrač morao spašavati još tri "break-lopte", opet se izvukao i ostvario veliku pobjedu na startu sezone.

Ranije u subotu prvi bod za Hrvatsku osigurao je Marin Čilić svladavši Dennisa Novaka sa 6-7 (4), 6-4, 6-4 nakon dva sata i 26 minuta igre. Naš trenutačno drugi igrač do pobjede protiv 108. igrača svijeta Novaka u njihovom prvom međusobnom ogledu stigao je teže od očekivanog iako niti jednom u dvoboju nije izgubio servis.

U prvom setu Čilić je dva puta stizao do "break-lopte", prvi put kod vodstva 2-1, a drugi put kod vodstva 5-4, ali u oba je navrata 26-godišnji Austrijanac reagirao odličnim servisima. Prvu Novakovu priliku za oduzimanje servisa u dvoboju, do koje je stigao kod rezultata 3-3, Čilić je spasio asom iz drugog servisa.

Prethodno je naš igrač propustio realizirati 40-0. Ključnim se u "tie-breaku" prvog seta pokazao Čilićev promašeni volej kod rezultata 4-4 kojim je Novaku dopustio "mini-break" prednosti, a Austrijanac je ponuđeno znao prihvatiti i s dva osvojena poena na svom servisu riješiti prvu dionicu meča u svoju korist.

Sve do rezultata 4-4 u drugom setu oba su igrača sigurno držala svoj početni udarac, a onda je Čilić stigao do dvije vezane "break-lopte". Iskoristio je prvu, a zatim taj "break" i potvrdio servisom za set.

Čilić je kod rezultata 1-1 u trećem setu stigao do prve prilike za oduzimanje servisa Novaku u toj dionici, no Austrijanac je opet dobro servirao, no kod rezultata 3-3 novu priliku Čilić nije propustio.

U posljednjoj igri susreta Čilić je malo zakomplicirao situaciju, nakon što je poveo sa 40-15 napravio je tri neprisiljene pogreške zaredom i ponudio Novaku "break-loptu" za povratak u susret. Srećom, tada je pogodio odličan prvi servis, stigao do izjednačenja, a onda je osvojio i sljedeća dva poena za pobjedu.

Preostao je još dvoboj parova u kojemu su za Hrvatsku prijavljeni Ivan Dodig i Nikola Mektić, a za Austriju Oliver Marach i Juergen Melzer.

U prvom dvoboju ove skupine Argentina je svladala Poljsku sa 2-1. Argentinu je u vodstvo doveo Guido Pella koji je svladao Kamila Majchrzaka sa 6-2, 2-6, 6-2, na 1-1 poravnao je Hubert Hurkacz koji je bio bolji od Diega Schwartzmana sa 4-6, 6-2, 6-3, da bi u odlučujućoj igri parova Maximo Gonzalez i Andreas Molteni nadigrali Huberta Hurkacza i Lukasza Kubota sa 6-2, 6-4.

Plasman u četvrtfinale ATP kupa izborit će šest pobjednika skupina te još dvije najbolje druge reprezentacije.

Hrvatska će u 2. kolu u ponedjeljak igrati protiv Poljske, dok će u srijedu u 3. kolu suparnik našim tenisačima biti Argentina.

(jt)