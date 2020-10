Dinamov dragulj je otišao u Monzu! Talijani će Marina moći otkupiti za 6,5 milijuna eura...

Antonio Marin pridružio se Mirku Mariću u redovima talijanskog drugoligaša Monze čiji je jedini cilj plasman u elitni rang talijanskog nogometa...

<p><strong>Antonio Marin</strong> i službeno je preselio u talijanskog drugoligaša Monzu gdje će sljedećih godinu dana igrati kao posuđen igrač Dinama. Jasno je, Monza svim silama želi napasti Serie A, a u momčadi se već nalazi i <strong>Mirko Marić</strong>, jedan od najboljih strijelaca HNL-a proteklih godina. Monza će po završetku sezone imati i pravo otkupa ugovora za 6,5 milijuna eura.</p><p>- Dojmovi iz Monze su odlični, primjetan je veliki entuzijazam ljudi iz Monze koji su me dočekali, a ugovor sam potpisao s gospodinom Gallianijem koji je stvarao jedan od najvećih klubova u povijesti nogometa. Ambicija Monze je kao i moja, velika da veća ne može biti. Znam da me čeka veliko iskušenje ali spreman sam na izazov - rekao nam je kratko Antonio Marin, pa dodao:</p><p>- Veliko hvala svima u Dinamu koji su bili dio mog nogometnog puta, a koji su me učinili boljim nogometašem i boljom osobom. Dinamo će uvijek biti moja ljubav i možda ovo nije kraj puta već samo neka pauza… Sada postajem najveći navijač Dinama!</p><p>Antonio Marin prošao je cijelu omladinsku školu Dinama, oduševljavao u mlađim kategorijama, a za seniore skupio 23 nastupa uz jedan gol i četiri asistencije. Uz njega je na potpisu ugovora u Italiji bio i njegov agent Miroslav Bičanić.</p>