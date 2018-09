Marin potpuno izgubio živce: Ni slomljeni reket nije pomogao

Marin Čilić sjajno je krenuo u meč protiv Sama Querreya, poveo 1-0, imao i pet set lopti u tie-breaku drugog seta, no sve to uspio je ispustiti. Querrey, koji Čilića do danas nikad još nije pobijedio, vratio se u meč, osvojio drugi, a onda i treći te četvrti set i donio izjednačenje Amerikancima.

Marinu nakon tog tie-breaka ništa više nije polazilo za rukom, neprisiljene pogreške radio je jednu za drugom i vidljivo iz poena u poen gubio strpljenje.

Čilić je potpuno izgubio živce u devetom gemu trećeg seta. Prilikom svog servisa izgubio je jedan poen, a onda ljutito opalio reketom o pod i slomio ga. Publika je to sve popratila s odobravanjem te su skandirali Marin, Marin...

Nije pomoglo, Marin je izgubio i treći set, a onda i četvrti set. Na promjeni strana promijenio je i majicu, skinuo je kockice i obukao bijelu majicu. Ni to nije pomoglo, Ćorić će morati spašavati.