Mario Carević najavio Hajduk: Udarajte po meni ako ne valja! Livaja je najbolji igrač HNL-a

Hajduk i Šibenik sastaju se u nedjelju 6. listopada na Poljudu u 9. kolu HNL-a. Trener gostiju Mario Carević najavio je dvoboj sa splitskim sastavom.

Pokretanje videa... 01:20 Rijeka - Hajduk 0-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Kakvu utakmicu očekujete na Poljudu?

- Znamo da Hajduk doma igra uvjerljivo i da je u odličnoj formi. Međutim, mi imamo ideju kako bi ih mogli zaustaviti. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati.

Gattuso radi dobar posao?

- Pa sigurno, on je veliko ime. Bio je veliki igrač i vodio je velike klubove u karijeri. Mislim da je ona utakmica na Maksimiru bila nekakva prekretnica nakon koje je Hajduk ušao u puno bolju formu. Imaju top kvalitetu.

Na koga ćete obratiti posebnu pozornost?

- Livaja je za mene najbolji igrač lige, teško ga je čuvati, raznovrstan je i daje puno i u asistencijama i u realizaciji. Što se tiče Rakitića, ako mu daš prostora on ima takvu ideju kakvu dugu nisam vidio. Bez problema otvori dijagonalu 70 metara iz koraka. Dobri su u prvoj fazi distribucije s Krovinovićem i Rakitićem. Lučić igra jako dobro nogom i teško im je izaći u presing, a gore su opasni.

- S Durdovom i Hrgovićem dobili su malo dinamike i energije što je nedostajalo s drugim igračima, tako da je to jedan dobar balans unutar momčadi. Međutim, vjerujem u svoju momčad. Moramo biti pravi i koncentrirani do zadnje minute da bi nešto izvukli.

Osijek: Susret Zrinskog Osječko i Šibenika u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kakvo je stanje u momčadi?

- Nema Punčeca, nema Poze i Majić se ženi tako da neće biti ni njega. Mislio sam i spomenuti nešto oko naših mladih igrača. Ljuti me ta negativa, pisanja kako je loš rezultat itd. Slažem se da se očekivalo da ćemo pobijediti s igračem više, ali volio bih da se više piše o npr. malom Kulušiću koji je produkt škole, 2006. godište i krenuo je od prve minute.

- Protiv Istre su igrali Kulušić kojem je prva utakmica, Bakić je mladi reprezentativac, Morrison je 2004. godište, Prekodravac 2005. itd. Dosta je tu golobradih mladića i treba im dati malo podrške, ne zaslužuju tolike kritike. Cilj nam je opstanak, od početka sezone smo znali da je to tako, ali kad imaš toliko mladih igrača znaš da će biti oscilacija. Na kraju kad podvučemo crtu, imamo dobar bodovni saldo i treba se nasloniti na pozitivu. Ako ste nezadovoljni udarajte po meni, ja preuzimam odgovornost. Pogotovo u zadnjoj trećini, gdje moramo bolje. Tu nemamo mehanizme, to je moja odgovornost. U većini utakmica bili smo u podređenom položaju, a protiv Istre nam se otvorilo s igračem više i nismo to znali iskoristiti.

Šibenik i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Mi smo momčad u izgradnji, treba nam malo vremena da bi sve to sjelo. Zato me malo ljute te kritike. Mladi dečki zaslužuju malo više pohvale i da ih se spomene u malo pozitivnijem kontekstu. Kad gledate Istru, jedan Marešić ima tko zna koliko nastupa u europskim ligama, a mi sve to gledamo podcijenjivački.

- Ne mogu ja pojedinačno ući u glavu igrača, netko je hrabar, a netko nije. Iskusniji i stariji igrači bi trebali preuzeti odgovornost u smislu vođenja na terenu. Primjerice, Žuta, Santini, pa i Božić, koji ima neke godine u odnosu na ovu mladu ekipu, bi trebali preuzeti odgovornost na terenu. Kad imaš huk od 20.000 ljudi na terenu teško je s klupe dovikivati, ali važno je da mladi igrači uživaju u ovoj utakmici.

Tri utakmice niste zabili gol?

- Vi gledate na jedan način, ja na drugi. Činjenica je da nismo zabili tri utakmice, ali igrali smo s Rijekom, s Istrom koja je fantastična u bloku po terenu koji nije bio idealan... Ponavljam, to je moja odgovornost, fali nam malo kreacije u završnoj trećini i radit ćemo na tome u budućnosti. Volio bih da su realnije procjene oko nas, ovo je liga 10 i tu su godinama klubovi koji igraju. Ima momčadi koje igraju puno više od nas, koje su puno iskusnije. Svaka utakmica će biti borba do gole kože i svaki bod je bitan. Bitno mi je da utakmice koje ne možemo pobijediti ni ne izgubimo.

Nabrojili ste trojicu koja nedostaje, je li Gržan spreman?

- On nije prošao pripreme s ekipom, nije na top nivou, ali bit će u kadru i gledamo ga vratiti što prije. Ima velik broj utakmica prve HNL u nogama, iskusan je i pomoći će nam.

Ti si Hajdukovo dijete, kako će ti biti slaviti eventualni gol, sjediti na klupi? Spominje te se nerijetko i kao budućeg trenera?

- Ja bih volio da nisu tolike tenzije između dva dalmatinska kluba. U moje vrijeme to nije bilo tako, koliko se sjećam. Svi zajedno bi trebali smirivati tenzije, mislim da ona nije prirodna. U Hajduku sam proveo skoro 20 godina, taj klub me odgojio. Sad sam u drugoj ulozi, u karijeri trenera, sve ovo mi je izazov. Trener sam Šibenik i fokusiran sam da izvučem maksimum od svoje momčadi.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Šibenik sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Hoću li biti trener Hajduka? Pa nemam pojma, ja sam tip koji nema neke dugoročne planove. Idem iz dana u dan, maksimalno sam posvećen i pošten prema poslu. Nemam pojma koji je moj limit, ali moram se fokusirati na trenutno stanje i na Šibenik.

Mladim igračima treba vremena, ali je li njihova budućnost u Šibeniku?

- Mislim da Šibenik u tim igračima ima veliku vrijednost. Velika je stvar da na naše utakmice dolaze brojni skauti klubova, što europskih što hrvatskih. Meni je to osobna satisfakcija i mislim da je to dobar imidž za klub. Smatram da Šibenik treba ići u tom smjeru, kad imaš kapital u mladim igračima kao što imamo u Morissonu, Bakiću, Kavelju... to me veseli. Vesele me i stariji igrači koji im mogu biti očevi, a tako su dobri karakteri i oni također igraju veliku ulogu u razvoju tih mladih igrača.

- Svaka momčad ima probleme, pa tako i mi. Međutim, treba gledati pozitivno, a Šibenik će sigurno profitirati financijski i imidžom od tih mladih igrača. Sve njih doveli smo besplatno, to moram naglasiti. Tu je i Vasilj iz Dinama kojeg nisam spomenuo, malo se muči s ozljedom, ali on je u svom godištu bio najtalentiraniji u Hrvatskoj. Treba mu dati vremena i kredita, a ne da se sumnja u njega nakon prve lošije utakmice. Šibenik ima ogroman kapital u tim mladim igračima - zaključio je Carević.

Utakmicu Hajduka i Šibenika sudit će Patrik Kolarić, uz prijenos na MAX Sportu 1.