Mario Gavranović 'trpa' i nakon ozljede, Petković ušao u seriju, Dinamo bez Majera u derbiju...

Mario Gavranović je Slaven Belupu zabio dva gola i u Maksimiru u rujnu. S nova je dva gola već na 11 ove sezone. Dinamo je u Koprivnici dobio 5-1, a treću je utakmicu zaredom zabio i Bruno Petković

<p>Manje od pet minuta trebalo je <strong>Dinamu</strong> da povede u Koprivnici. Zabio je prvi strijelac HNL-a <strong>Mario Gavranović. </strong>Bio je to švicarskom reprezentativcu deseti gol u HNL-u ove sezone, a uskoro je Gavro zabio i 11.</p><p>Igra s brojem 11 na leđima, a u 15. minuti zabio i drugi gol u Koprivnici. Mario je zbog problema s mišićem, točnije ložom, propustio gostovanje kod Wolfsbergera u Klagenfurtu, a protiv Feyenoorda je u Rotterdamu ostao na klupi. Sad se potpuno oporavio i nastavio je tamo gdje je stao. S 11 je golova prvi topnik lige. Slaven Belupu je zabio dva gola i u prvoj međusobnoj utakmici ove sezone. Dakle, “farmaceuti” su mu baš mušterija u ovoj sezoni. Rutinski, bez većih problema je Dinamo već nakon 15-ak minuta vodio 2-0. Obje su se situacije pregledavale u VAR sobi, ni u jednoj nije bilo zaleđa.</p><p>Gavro doista igra briljantno ove sezone. Vuče Dinamo u <strong>HNL-</strong>u prema novom naslovu prvaka. OK, zna mu se dogoditi i da promaši veliku priliku kao nedavno u derbiju protiv Osijeka, ali toliko je puta ove sezone u HNL-u već zabijao važne golove za "modre". Na sjajan način vratio se i nakon ozljede. Odigrao je sat vremena u Koprivnici. Bruno Petković je ušao umjesto Gavranovića i zabio je treću utakmicu zaredom. </p><p>Napravio je Zoran Mamić pet promjena u odnosu na utakmicu Europske lige u Nizozemskoj. Stojanović, Perić, Franjić, Oršić i Gavranović zaigrali su od prve minute. Tomislav Stipić, trener Slaven Belupa, opet se nadao iznenađenju protiv Dinama. U Maksimiru je u rujnu izvukao 3-3, ali sad njegova momčad nije imala nikakve šanse. Slaven Belupo za pobjedu protiv Zagrepčana ne zna u posljednjih 15 utakmica, još od travnja 2017. godine. Sad je Belupo uspio zabiti samo počasni gol. Istaknut ćemo i Izeta Hajrovića, koji je zabio za 4-1 i sjajnu petu Brune Petkovića za Ivanušeca u nadoknadi za 1-5. Dakle, dva je gola Dinamo zabio u nadoknadi. Petković igra sve bolje.</p><p>Ponovno treba pohvaliti kapetana Dinama Arijana Ademija. On je i sam mogao zabiti drugi gol, bio je sam ispred Filipovića, ali je dodao loptu Gavranoviću. Dobru je utakmicu odigrao i Bartol Franjić, sudjelovao je kod oba gola u prvome poluvremenu. Lovro Majer zaradio je treći žuti karton i zbog toga će propustiti derbi HNL-a, koji Dinamo iduće nedjelje igra protiv Rijeke na Rujevici.</p><p>Prije toga, naravno, treba odraditi i posljednje kolo Europske lige protiv CSKA u Maksimiru u četvrtak. Cilj je pobjeda, a da se ne primi gol. Dinamo bi postao prvi u povijesti Europske lige bez primljenoga gola u šest utakmica u skupini. Danski branič Rasmus Lauritsen dobio je poštedu, nije ni putovao u Koprivnicu.</p><p> </p>