Mario Internetelli: Zabio, upalio live i stavio sve na Instagram...

Marseille je na Velodromeu pobijedio St. Etienne u 27. kolu francuskog prvenstva 2-0, a talijanski napadač Mario Balotelli možda je otvorio novu eru u načinu proslave golova jer ovo što je napravio, moramo priznati, još nismo vidjeli.

Bilo je raznih proslava s mobitelima, snimao je selfieje i legendarni Francesco Totti, ali to je bilo nakon utakmice. Još nikome nije palo napamet snimati dok utakmica traje.

Kamoli sve to još staviti na Instagram. Upravo je to napravio kontroverzni talijanski napadač koji je prvo u 12. minuti sjajnim volejem u padu zabio St. Etienneu. Potom je otišao iza gola, uzeo je mobitel, snimio slavlje i stavio to na svoj profil.

VIDEO

Mario Balotelli just scored a goal for Marseille and celebrated by going on Instagram Live on the pitch. What a guy 😂😂 pic.twitter.com/rpyTFLCysS