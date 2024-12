Mario Kovačević odbio ugovor života zbog Slavena: 'Nisam mogao iznevjeriti ljude u klubu'

Slaven Belupo je nakon prvih šest kola bio zakucan na dno HNL-a s tek jednim osvojenim bodom. Ivan Radeljić dobio je otkaz, a na klupu je sjeo Mario Kovačević. I pretvorio ih u momčad koja igra jedan od najljepših nogometa u ligi i ono najbitnije, konačno se to osjeti i na rezultatima.

Pokretanje videa... 01:28 NK Rijeka vs NK Slaven Belupo 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mario Kovačević, koji se vratio trenerskom poslu nakon što je pobijedio karcinom pluća, uspio je podignuti koprivničkog prvoligaša u tek nekoliko utakmica i dokazati svima da je jedan od najboljih trenera u HNL-u. Dobar glas daleko se čuje, a on je odjeknuo sve do Saudijske Arabije gdje je tamošnji drugoligaš Al-Faisaly, bivši klub Zlatka Dalića, ponudio treneru Slavena ugovor života. Značilo je to osiguranje egzistencije i lagodniji život, što ga je zagolicalo, ali za Kovačevića je riječ svetinja. A nju je dao čelnicima koprivničkog kluba koji su mu dali šansu kada nitko nije htio i nije ih mogao ostaviti na cjedilu usred sezone.

Koprivnica: Trener Slaven Belupa, Mario Kovačević, proglašen trenerom mjeseca | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Oduševilo je ovo sve u klubu pa su mu ponudili novi, poboljšani ugovor koji ga veže do 2027. godine.

- Drago mi je što sam ostao. Imao sam ponudu izvana, bila je 'uzmi ili ostavi' i mogao sam si osigurati život, ali nisam mogao iznevjeriti klub i ljude koji su mi pomogli i dali priliku kad mi je bilo najteže. Žao bi mi bilo i zbog igrača da sam otišao, jer želim s njima dovršiti ono što smo započeli, tako da nisam puno ni razmišljao kada su mi ljudi iz kluba ponudili novi ugovor. Hvala im na tome, mislim da smo na dobrom putu da budemo još bolji i siguran sam da Slaven Belupo čekaju još bolji dani - rekao je Kovačević.

Foto: slaven belupo

Još otkako je došao u ligu kao trener Varaždina, mnoge je oduševio zbog atraktivnog stila igre kojeg gaji, ali pogotovo zbog ljudskih vrlina. Kovačević je u Slaven došao u rujnu i u kratkom roku preporodio klub. Skupio je pet pobjeda, četiri remija i četiri poraza, što ih je odvojilo od dna pa čak i približilo četvrtoplasiranom Osijeku na samo minus šest.

Oduševljenje Kovačevićevim ostankom nije krio niti direktor Vedran Bači.

- Želja je da zadržimo minimalno šestu poziciju, po mogućnosti i napadnemo one iznad nas, a Mario Kovačević idealna je osoba za to, ali i ono što nas čeka u narednim sezonama. Otkad je došao u klub vrlo brzo pronašao je zajednički jezik sa svlačionicom, a ta simbioza trenera i stručnog stožera s jedne i igrača s druge strane, najbolje se vidjela na travnjaku. Sretni smo i zadovoljni što smo s trenerom učvrstili suradnju i vjerujemo kako nas sve skupa čeka lijepa budućnost.