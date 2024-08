Mario Vušković ne smije igrati do 24. godine, evo koje su mu još mogućnosti preostale...

Šok je došao nakon ponajveće pobjede u povijesti, 2-1 nad Arsenalom u Ligi prvaka. U vijest da je Arijan Ademi pao na dopinškom testu bilo je teško povjerovati. Još da je neki drugi igrač, ajde, ali Ademi... Nemoguće!

Dinamo ga je nastavio plaćati, čak mu je i produljio ugovor, Arijan je htio održavati formu sa suigračima čekajući rješenje žalbe, ali nisu mu dopustili. Štoviše, kad su ga kamere snimile da trenira s momčadi Kustošije, antidopinška agencija i to mu je zabranila. Suspendirani igrač ne smije biti ni s jednim klubom, vježbati smije samo samostalno.

Dvije godine igrao je tenis, rasturao u padelu, a onda je dočekao oslobađajuću presudu.

- Nisam uzeo doping, što sam uspio dokazati, pa mi je smanjena kazna. Vidjeli su da nisam svjesno ništa uzeo. Riječ je bila o kontaminaciji legalnih lijekova - rekao je Ademi u emisiji "Plavi kvart" na Dinamovu YouTube kanalu i opisao:

- Ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo. Sumnjao sam da mi je netko podmetnuo, u prijatelje, bližnje, ne vjeruješ ni obitelji... Bilo mi je jako teško. Bio sam ljutit, bijesan, ali shvatiš da je to život i kreneš dalje. Puno mi je pomoglo jer je klub bio iza mene i plaćao me obje godine suspenzije. Da su me ostavili samoga, bilo bi mi puno teže. I dalje imam traume, bojim se svega, pazim na sve. U kafićima tražim da preda mnom otvore kolu. Najviše me ubijalo što nikome nisam u početku mogao dokazati da nisam uzeo ništa svjesno.

Mario Vušković (22) to, nažalost, nije uspio dokazati na Sportskom arbitražnom sudu (CAS). I zato je dobio četverogodišnju suspenziju. Podsjetimo, Vušković je u studenom 2022. bio pozitivan na EPO (eritropoetin), a nakon što je nešto kasnije i njegov B uzorak pokazao prisutnost te zabranjene supstance, iz DFB-a su hrvatskom igraču ponudili nagodbu u kojoj bi on, za priznanje uzimanja dopinga, dobio kaznu od godinu dana. EPO se koristi za liječenje anemije, dok se u sportu zloupotrebljava jer proizvodi crvena krvna zrnca, a to dovodi do bržeg prijenosa kisika do mišića, što direktno utječe na poboljšanje aerobnog kapaciteta. Vušković je dokazao da na tijelu nema tragova uboda, prošao je i poligrafsko testiranje, a dobio je u startu dvogodišnju suspenziju, iako takve prekršaje kažnjavaju četverogodišnjima. Sve su to bile indicije da bi žalba trebala uspjeti. Ali nije.

Pravno, ostao mu je još redovni sud. Što znači nove velike troškove za obitelj i puno izgubljenog vremena. Ako ostane ovako, Vušković još dvije godine neće smjeti trenirati ni s jednim klubom, nego će, kao i u prethodne dvije godine, vježbati sam, s ocem, u Splitu i Hamburgu. HSV ga vjerojatno plaća jer je pod ugovorom, iako zbog suspenzije nema od njega nikakve koristi, no čim je doznao da na Marija još dugo ne može računati, klub se bacio u potragu za pojačanjima.

I Hajduk i HSV i navijači oba kluba i HNS... svi su stali uz Marija. Uvjereni su da je nedužan. Kao što je uvjeren i on sam, zbog čega je odbio nagodbu. Nije htio reći da je nešto uzeo, slučajno, te prihvatiti krivnju i jednogodišnju kaznu. Ovako će se na teren vratiti s 24 godine. I pitanje je gdje jer ugovor s HSV-om traje mu do idućeg ljeta.

Ali vratit će se sigurno. Dovoljno mlad i motiviran da napravi karijeru.

Hrvatski sportaši koji su pali na dopinškom testu

Sandra Elkasević

6 mjeseci - 2011. pozitivna na psihostimulans metilheksanamin, priznala je uzimanje energetskog napitka, nije joj mogao pomoći u natjecanjima

Marin Čilić

4 mjeseca - 2013. pozitivan na niketamid, supstancu koja ima stimulirajući učinak na dišni sustav. Priznao da je kupio u ljekarni glukozu u kojoj je bio i niketamid pa su mu kaznu smanjili s prvotnih devet mjeseci

Arijan Ademi

2 godine - 2015. pozitivan na stanozolol nakon pobjede nad Arsenalom u Ligi prvaka. Poslije žalbe Sportski arbitražni sud kaznu mu je prepolovio s četiri godine jer su utvrdili da je do pozitivnog nalaza došlo zbog lijeka koji je uzeo nakon ozljede, a koji je sadržavao stanozolol, što Ademi nije znao

Nikša Dobud

4 godine - 2015. kažnjen jer je izbjegavao dopinšku kontrolu. Odnosno, u dva navrata nije bio na lokaciji gdje su mu nasumično došli kontrolori, a nije prijavio lokaciju na kojoj se nalazi

Mirko Filipović

2 godine - 2015. priznao je uzimanje hormona rasta zbog bržeg saniranja ozljede i suspendirali su ga. Cro Cop je bio prva žrtva dopinga u UFC-u, a nakon toga se više nije ni borio

Darijo Srna

17 mjeseci - 2017. pozitivan na dehidroepiandrosteron (DHEA), supstancu čiji su učinci slični onima testosterona. Odmah je prihvatio kaznu i rekao da je zabranjenu tvar uzeo nenamjerno

Lisa Nemec

4 godine - 2015. pozitivna na eritropoetin (EPO), a njezin suprug Dario Nemec dobio je uvjetnu zatvorsku kaznu jer je u Hrvatskoj, Italiji, Austriji i Njemačkoj distribuirao razna zabranjena sredstva, hormon rasta, testosteron, eritropoetin...