Marjanović zapjevao Šabanov hit i oduševio navijače Dallasa!

Srpski košarkaš Boban Marjanović (31) sa 224 centimetara baš i ne pršti elegancijom u igri, ali je izvan terena ima vic. Često oduševljava Amerikance svojim humorom, a navijači Dallasa ga obožavaju.

U srijedu je prije utakmice sa Sacramentom odlučio zagrijati atmosferu u American Airlines Centru. Uzeo je mikrofon u ruke i zapjevao hit Šabana Šaulića "S namerom dođoh u veliki grad". Na tribinama je bilo dosta navijača srpske zajednice u Dallasu, a upravo je njima Boban posvetio pjesmu.

Inače, Dallas je srušio Kingse 130-111, a Marjanović je postigao tri poena.

.@BobanMarjanovic serenading the Dallas Serbian community tonight after the W 🎶🙌🇷🇸 pic.twitter.com/VJGYI1CVl9