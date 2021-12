Marko Livaja (28) živi najljepše dane svoje karijere. Nakon 11 godina lutanja, u veljači ove godine konačno se vratio doma u svoj Split te postao vođa i lider Hajduka. Velika euforija zahvatila je navijače, svi pričaju i sanjaju titulu nakon 16 godina čekanja. A glavni razlog za to je upravo on.

Dobio je mitski status među navijačima kakav su uživali samo rijetki tijekom povijesti. Ako zagrabimo malo dublje u prošlost, bili su to Frane Matošić, Bernard Vukas i Vladimir Beara, 70-ih Jurica Jerković, Ivica Šurjak pa potom i Blaž Slišković. Početkom 90-ih srca navijača osvojio je Miki Rapaić, njihov idol bio je i Niko Kranjčar o čijem se dočeku iz Dinama i dan danas priča. No, nikada u novijoj povijesti nije bila ovolika euforija oko jednog igrača. Sva djeca u Dalmaciji žele jednog dana igrati kao Livaja, navijači ga nose na ramenima i skandiraju mu. U Splitu je nastala Livaja-manija i snovi o naslovu prvaka više nisu nemogući.

Nevjerojatni Livaja preporodio je 'bile' ove sezone. Utrpao je 12 golova u 16 utakmica, drži sa svojim klubom korak za samim vrhom, a u nedjelju je pokazao zašto ga mnogi nazivaju najboljim igračem lige. Zabio je i asistirao u pobjedi protiv Dinama (2-0), razigravao suigrače, namučio je stopere 'modrih' više nego neki igrači u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Splićani su se nakon dugo vremena došli nadigravati na Maksimir i dominirali protiv prvaka, a on je pokazao klasu. Ipak, i pretjerao u slavlju nakon što je s navijačima pjevao uvredljivu pjesmu 'mrzim Dinamo, srpsko ime to'. I da, Livaja je pogriješio, koliko god emotivno doživio pobjedu nad Dinamom, takve su stvari u civiliziranom okruženju - nedopustive.

U Dalmaciji i Hrvatskoj svi pričaju o njemu, ali njegovo ime nije nezapaženo prošlo ni u inozemstvu. Tko je taj majstor iz Hrvatske, pitali su se mnogi pa odgovor na pitanje pokušali dobiti na Transfermarktu. I tako klik po klik, hrvatski nogometaš je postao najtraženiji igrač na ovoj stranici specijaliziranoj za transfere.

Na drugom mjestu je Realov Vinicius pa Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Mohamed Salah, Erling Braut Haaland. Svi oni gledaju u leđa ikoni navijača Hajduka.

Hajduk s njim cilja samo na najviše stvari, a ako on nastavi s ovakvim igrama, naslov prvaka bi se nakon 16 godina mogao vratiti na Poljud. A za Livaju će se još čuti i ne sumnjamo kako inozemni klubovi prate što se to događa u Splitu. No, ima i on jednu želju.

- Mogu slobodno reći. Vidim sebe u Hajduku do kraja karijere.

POGLEDAJTE MEČ VEČERI NA FNC-u 4: IVAN ERSLAN I HENRIQUE DA SILVA FRANKENSTEIN: