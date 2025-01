Livaja otvoreno: Nemamo kadar za naslov! Daliću se nisam htio javiti jer me nije nazvao odmah

Marko Livaja (31) već je godinama najbolji i najvažniji igrač Hajduka, a koliko je kvalitetan potkrepljuju i brojke. Zabio je 83 gola i za 52 asistirao u 152 utakmice otkad je došao u Hajduk, a u intervjuu za Dalmatinski portal otkrio je u čemu je tajna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 Majstorija Marka Livaje | Video: riril33/Instagram

- Kako postajem sve stariji, sve više guštam u nogometu. Uvijek jedva čekam vikende i utakmice - započeo je.

Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Stanje nakon polusezone je zadovoljavajuće. Imamo sedam bodova prednosti ispred najvećeg rivala, a imamo isto bodova kao i Rijeka koja je kvalitetna momčad. Mislim da bismo prije prvenstva svi prihvatili ovakvu situaciju, znamo gdje smo bili nakon poraza od Ružomberoka. Nismo iskoristili neke prilike, kiksali smo, ali sve u svemu, polusezona je bila u redu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaju su pitali je li ovaj kadar igrača dovoljan za naslov prvaka.

- Smatram da nije, ali poznavajući trenera i njegov pristup prema igračima, mislim da možemo osvojiti naslov. Sve što smo napravili ove polusezone napravili smo zbog našeg zajedništva - rekao je i otkrio kakav je Gattuso prema igračima.

Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- On je kao otac. Kada je nešto loše, on će ti to uvijek reći u lice, ništa ne skriva. Dobro se zafrkavamo, a kada se radi, jako je ozbiljan. Prošao je velike klubove, osvojio je puno toga, opušten je i s njim se može razgovarati o svemu.

Gennaro Gattuso danas slavi rođendan | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prošle je godine također Hajduk bio u dobroj situaciji nakon prvog dijela sezone, ali posustao je u drugoj polovici. Je li se što promijenilo, pitali su Marka.

- Ozljede su nas prošle godine dokrajčile. Krenuli smo u drugi dio sezone, a nekoliko je igrača bilo van stroja. I ja sam bio ozlijeđen, pa sam se vratio i onda opet ozlijedio. To nas je najviše ubilo i nije kriv trener nego naši tereni, koji su stvarno loši, ali naviknuli smo.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaja je igrao u Španjolskoj (Las Palmas) i Grčkoj (Atena).

- Sazrio sam, ali sam dobro igrao i u Las Palmasu i nekoliko godina u Ateni. Ali nije isto, u Španjolskoj imaš kvalitetnije suigrače, lopta manje dolazi do tebe i jednostavno manje sudjeluješ. U Hajduku sudjelujem u svakoj akciji pa možda zato dolazim do izražaja - rekao je.

- Ne osjećam pritisak. Jedan igrač sigurno neće promijeniti nešto, ali jedanaest hoće.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Često se na hrvatskim terenima može čuti vrijeđanje usmjereno prema Livaji, ali Hajdukov napadač ističe da mu to ne predstavlja problem.

- Ne utječe, naviknuo sam. Igrao sam u Grčkoj, znam kako je to. Svjestan sam bio toga kad sam dolazio, meni je to sve normalno. Rivalstvo i je bit nogometa, neće te uvijek svatko voljeti, ali bitno je da to završi na toj utakmici i da poslije nje svatko ide dalje o svom poslu - rekao je i dao konkretan primjer.

- Primjerice, ja sam dobar s Petkovićem i nemam ništa protiv da, ako nas dobiju, on pjeva sa svojim navijačima. Meni to nimalo ne smeta. Kad sve završi, mi ćemo i dalje ostati dobri.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vratio se Livaja na trenutak na događaj s treninga reprezentacije na Rujevici na kojem su ga pojedinci s tribina vrijeđali.

- Nemam nikakav problem s tim da dođem u Rijeku, u Maksimir ili bilo gdje drugdje i da me pljuju i svašta govore. Ipak, ako sam u reprezentaciji, to je onda nešto drugo. To nije bio trenutak za takve stvari, ali nema veze.

Izbornik Zlatko Dalić govorio je da se Livaja nije javljao na telefon.

- Istina je, ali je zvao tek tri mjeseca nakon incidenta. Ne želim više o tome, bit će vremena - rekao je i povukao paralelu između igranja za Hajduk i za reprezentaciju.

- Na obje stvari sam jako ponosan. Kada si iz Zagreba želiš igrati za Dinamo i reprezentaciju, kada si iz Splita za Hajduk i reprezentaciju. Te dvije stvari su najbitnije, a imao sam čast ispuniti obje. Osvojio sam brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu, za Hajduk odigrao preko 150 utakmica. Žao mi je što nisam došao ovdje i prije.

Osvrnuo se i na Ivan(e) Perišića i Rakitića.

- Forsirao (Perija) je povratak i nije htio priznati da nije 100 posto spreman. On nije tip koji će to priznati nego će uvijek reći da je spreman. Što reći o Rakitiću, osvojio je sve s Barcelonom i Sevillom, puno nam je pomogao na terenu i izvan njega, pokazao je da može i zna, te da radi razliku.

Pitali su ga i smatra li da je više "devetka" ili "desetka".

- U Grčkoj sam preferirao "desetku", kada sam došao ovdje isto sam igrao na toj poziciji prvih nekoliko mjeseci. Poslije sam se naviknuo na "devetci", sve ovisi o tome što trener želi. Meni je svejedno, samo da igramo dobar nogomet - rekao je i dodao da je Mlakar veliki profesionalac i da se nada da će se vratiti na Poljud.

Puno se nagađa i o dolasku Michelea Šege u Hajduk.

- Pokazao je da radi razliku u HNL-u. Ne znam što se dešava između kluba i njega, ali sigurno je drugačije igrati u Varaždinu i Hajduku. Ovdje moraš biti psihički jak, kada pogriješiš dva driblinga trebaš biti spreman na zvižduke, mislim da ima kvalitetu.