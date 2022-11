Marokanac je rukom dirao loptu ispred svog gola, sudac nije reagirao. Evo zašto nije penal

Toliko smo iščekivali prvu utakmicu na SP-u, ali Hrvatska nije oduševila. Blijedi i neprepoznatljivi 'vatreni' odigrali su mršavi remi (0-0) protiv Maroka. Najbolju šansu na utakmici, za kojom bismo itekako mogli žaliti, imali smo krajem prvog poluvremena.

Borna Sosa probio je lijevu stranu i ubacio pred gol na Nikolu Vlašića koji je bio sam ispred marokanskog golmana. Pucao je u padu, Bono je obranio koljenom, a lopta se odbila i pogodila jednog stopera Maroka u ruku!

Foto: Carl Recine/REUTERS

Čista ruka, pa ovo je penal, skočili su mnogi hrvatski navijači na stadionu Al Bayt, ali i oni koji su gledali utakmicu na malim ekranima. Čekali smo da se javi VAR, ali nije ga bilo. Sudac Rapallini prosudio je kako tu nema elemenata za kazneni udarac, a zašto, objasnio je Mario Strahonja.

- Svatko od nas htio bi da je ovo penal, ali ipak nije. Lopta ga je pogodila u ruku iz velike blizine. Ruka mu je bila u prirodnom položaju i nije kažnjiva, a nakon što je loptu dirao rukom, nije bilo nikoga od naših igrača koji bi loptu pospremio u mrežu - kazao je Strahonja za HRT.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Pohvalio je i argentinskog suca koji je puštao čvršću igrao, imao osjećaj kada pustiti prednost, a kada svirati prekršaj. Pokazao je tek jedan žuti karton.

- Nisu to jednostavne situacije. Izuzetno važna utakmica, Fifa respektira našu reprezentaciju, dodijelila je jednog od najboljih sudaca. On kao da je igrao, koordinirao je i upravljao utakmicom onako kako on želi.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Sjajno je reagirao i kod jedne situacije u drugom poluvremenu kada je lopta pogodila u ruku Dejana Lovrena, no bila je uz tijelo.

- Lovren je sjajno reagirao, gledao je loptu, kontrolirao let i na ispravan način ruku prigrlio tijelu i išao kako je trebao - rekao je Strahonja.

Najčitaniji članci