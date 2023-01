Marokanac od 2 milijuna eura stiže u Hajduk? 'Nadamo se da će odabrati našu reprezentaciju'

S Poljuda još uvijek nema bijelog dima kada su u pitanju novi igrači, no ako je suditi po informacijama koje stižu iz Francuske i Maroka, prva bi prinova u zimskom prilaznom roku mogao biti Marokanac Yassine Benrahou (24).

Vijest se proširila iz Francuske jer Benrahou igra za njihovog drugoligaša Nimes, a više kolega iz Maroka potvrdilo nam je kako Benrahou sigurno nastavlja karijeru u Hrvatskoj. Navode čak i kako je propustio jutrošnji trening te se spakirao i zaputio u svoj novi klub u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukovci i 'Kada umrem umotan u bilo'

Zanimljiv je nogometni put ovoga veznjaka, rođen je u francuskom Le Blanc – Mesnilu, majka mu je Alžirka, otac Marokanac, marokanski je državljanin, ali je igrao za mlađe uzrasne selekcije Francuske i prošao nogometnu školu PSG-a i Bordeauxa.

Još nije izabrao seniorsku vrstu tako da nije ni nastupio na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu.

- Odličan je igrač i vjerujem da će se dobro snaći u Hrvatskoj. Mi smo se uvijek nadali da bi mogao zaigrati za našu reprezentaciju, ali on se još nije odlučio. Možda se odluči nakon što se pokaže u Hrvatskoj - kazao nam je marokanski kolega Mouhib Abdelilah.

Benrahou je inače ofenzivni veznjak koji može igrati i na desnom krilu, u prošloj je sezoni u 37 utakmica postigao 12 golova i imao devet asistencija, dok je u tekućoj sezoni odigrao svega 10 utakmica i upisao jednu asistenciju. Razlog je ozljeda prepona koja ga je jako mučila i zbog koje je propustio dobar dio sezone.

Transfermarkt ga cijeni na 2,2 milijuna eura, Hajduku je navodno ponuđen za 750.000 plus postotak od iduće prodaje, no to su sve neslužbene vijesti. No za razliku od nekih ranijih špekulacija kada su u pitanju ulazni transferi Hajduka, ova itekako ima podlogu.

