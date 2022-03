Marokanski nogometaš napao Vahu: On je tvrdoglavi egoist

U utorak navečer doznat ćemo dva europska putnika na SP, a za Katar se bore i reprezentacije iz Afrike. Među njima je i Maroko koji će Mundijal loviti na svome terenu protiv DR Konga nakon što je u prvom susretu bilo 1-1.

Atmosfera oko reprezentacije, najblaže rečeno, nije baš najbolja. Igrač Chelseaja Hakim Ziyech te nogometaš Ajaxa Noussair Mazraoui posvađali su se s izbornikom Vahidom Halilhodžićem (69) pa jasno poručili da će se vratiti u reprezentaciju tek kada bh. trener ode s klupe.

Osim što će se bez najboljih igrača boriti za SP, Halilhodžić je nedavno mnoge šokirao novim kontroverznim potezom. Pozvao je u reprezentaciju člana Sportinga Zouhaira Feddala da bi ga potom otpisao uz nevjerojatno objašnjenje kako je mislio da je on dešnjak.

Kako god, to nije najbolje sjelo tamošnjoj javnosti koja ga je osudila. A dan uoči velike utakmice napao ga je igrač AEK-a Nordin Amrabat, još jedan u nizu koji je na ratnoj nozi s Vahom.

- Ne može izvući najbolje od momčadi jer je tvrdoglavi egoist. Kako može pozvati samo jednog od četiri nogometaša koji igraju u Ligi prvaka? Ne znam što pokušava napraviti, ali čovjek radi suprotno od onoga što navijači žele - rekao je Amrabat.

Da se njega pita, Halilhodžića bi odmah smijenio.

- Da sam ja predsjednik Saveza tražio bih od Halilhodžića da stavi ego po strani ili da odmah ode. S njim je nemoguće raditi.

Vaha će i treću reprezentaciju zaredom pokušati odvesti na SP. To mu je uspjelo s Alžirom 2014. godine godine s kojim je dogurao do osmine finala gdje su ispali od Njemačke, a u Rusiju je odveo i Japance, no Savez ga je bez ikakvog razloga smijenio samo nekoliko mjeseci uoči Mundijala.

Vidjet ćemo hoće li uspjeti odvesti Marokance. I hoće li ih uopće predvoditi u Kataru...

