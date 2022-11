Maroney je bila žrtva Nassara: Silovao me stotine puta, a prvi put kad sam imala 13 godina

Bivši liječnik američke reprezentacije Lawrence Nassar seksualno je zlostavljao više od 500 gimnastičarki među kojima je i nekadašnja olimpijska prvakinja McKayla Maroney (26).

Uz najtrofejniju američku gimnastičarku Simone Biles, Maroney je jedna od brojnih koja je bila žrtva Nassara koji je silovao više od 500 gimnastičarki.

Naime, u 2015. godini FBI je znao da je Nassar optužen za seksualno uznemiravanje stotine gimnastičarki, ali unatoč tim saznanjima nisu reagirali te su ga ostavili na slobodi pa je godinu dana nastavio zlostavljati mlade žene i djevojčice.

Maroney je na svjedočenju otkrila da je šutjela iz straha, a kasnije se povjerila treneru Johnu Geddertu koji nije reagirao.

- Odmah je nasrnuo na mene čim sam došla u reprezentaciju. Govorio je da me želi provjeriti i silovao me prvi put kada sam imala 13 godina - ispričala je Maroney pa dodala:

- Govorio je da je to žrtva koju moram podnijeti kako bih otišla na Olimpijske igre. Mislila sam da to ima smisla, ali nisam nikom govorila. Koliko me puta silovao? Stotine puta.

Foto: POOL

Istraga FBI-a protiv glavnom doktora gimnastičkog saveza Nassera započela je još u srpnju 2015. godine, a 2017. je nakon priznanja osuđen na 60 godina zatvora zbog posjedovanja i distribuiranja dječje pornografije.

Maroney je ispričala da se probudila gola u Nassarovom krevetu, a prethodno joj je dao pilulu koja ju je uspavala.

- Probudila sam se gola u njegovom krevetu i odlučila sam to prijaviti. Ali, njima su bili bitni samo novac i medalje. Ništa drugo nisu željeli. Moja karijera u gimnastici nije bila vrijedna onog s čime sam se suočavala. Sada moram počinjati život ispočetka - ispričala je.

Nassarove žrtve patile su od anksioznosti, depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja, dok su neke od njih pokušale samoubojstvo.

Najčitaniji članci