Martić je saznala protivnicu u 2. kolu, Tsitsipas ekspresno prošao

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 37.) u srijedu je saznala suparnicu u 2. kolu Australian Opena, a to će biti 33-godišnja Kineskinja Zhang Shuai, 22. na pojedinačnoj WTA ljestvici.

Zhang je u dvoboju 1. kola koji je odigran u srijedu, svladala 28-godišnju Rumunjku Patriciju Mariju Tig (WTA - 790.) sa 6-1, 4-6, 6-0 za dva sata i 10 minuta igre.

Bit će to četvrti međusobni dvoboj Martić i Zhang, a u dosadašnja tri hrvatska tenisačica je ostvarila dvije pobjede, u kvalifikacijama US Opena 2015. i u 1. kolu Miami Opena 2019. No, Kineskinja je bila bolja u njihovom posljednjem srazu koji se dogodio u rujnu prošle godine u četvrtfinalu turnira u Tokiju. Sva tri meča su odigrale na tvrdoj podlozi.

Dvoboj Martić i Zhang na rasporedu je u četvrtak, kao treći na terenu 7. Istog će dana meč 2. kola odigrati i Donna Vekić protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove. I taj je dvoboj na rasporedu kao treći, ali na terenu 3.

Početak programa na svim terenima u Melbourne Parku je predviđen za 11 sati po lokalnom vremenu, odnosno 1 sat u noći po srednjoeuropskom vremenu.

Treći nositelj Australian Opena, 24-godišnji grčki tenisač Stefanos Tsitsipas (ATP - 4.), ekspresnom pobjedom 6-3, 6-0, 6-2 protiv domaćeg igrača s pozivnicom Rinkyja Hijikate izborio je plasman u treće kolo prvog Grand Slam turnira u godini.

Grk je za pobjedu trebao samo 92 minute. Tsitsipas je u dosadašnjih pet nastupa u Melbourne Parku triput bio u polufinalu, do kojeg je stigao na posljednja dva izdanja Australian Opena.

U tri seta je do trećeg kola stigao i prošlogodišnji finalist, Rus Danjil Medvjedev, koji je sa 7-5, 6-2, 6-2 svladao domaćeg predstavnika Johna Millmana za dva sata i 19 minuta igre.

U konkurenciji tenisačica najviše je pažnje privukao dvoboj dviju mladih zvijezda, 18-godišnje Amerikanke Coco Gauff i 20-godišnje Britanke Emme Raducanu koja je 2021. šokirala teniski svijet osvajanjem US Opena iz kvalifikacija. No, Raducanu je od tog nevjerojatnog uspjeha rijetko ostvarivala zapaženije rezultate, u čemu su je limitirale i ozljede.

Za razliku od nje, Coco Gauff je prošle godine stigla u društvo deset najboljih tenisačica svijeta, a na pariškoj zemlji u Roland Garrosu odigrala je i svoje prvo pojedinačno finale na Grand Slam turnirima. U novu sezonu je ušla vrlo uvjerljivim nastupom u Aucklandu, gdje je došla do svog trećeg pojedinačnog WTA naslova, uz gubitak svega 22 gema u pet mečeva.

Gauff je svoju dobru formu potvrdila i u dvoboju s Raducanu pobijedivši Britanku sa 6-3, 7-6 (4). Raducanu je bila ravnopravna suparnica, ali nije iskoristila svoje prilike, pogotovo u drugom setu, nakon što se vratila iz 'breaka' zaostatka (2-4) te u desetom gemu imala dvije set-lopte.

Gauff u novoj sezoni još nije izgubila set, a za plasman u osminu finala će igrati protiv Bernarde Pere, Zadranke koja igra pod američkom zastavom. Pera je u 2. kolu svladala Kineskinju Zheng Qinwen sa 6-4, 6-4.

