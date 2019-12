Martić odustala od Olimpijskih igara: Prioritet na WTA touru

Splićanka Petra Martić (28) je najbolja hrvatska tenisačica, ali za Hrvatsku neće igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. Iza nje je odlična godina, a u narednoj će se posvetiti tome da uđe među deset najboljih na svijetu.

Martić je trenutačno 15. u WTA poretku i to joj je zasad najbolji ranking karijere, ali... Želi više. Zbog toga će propustiti OI 2020.

- Da, nažalost, to je tužna tema za mene. S obzirom na to da sam i u ovoj godini, svojoj najuspješnijoj godini, odigrala samo 18 turnira, dok druge cure igraju između 23 i 25, moram dati prioritet WTA touru i pokušati ubaciti još nekoliko turnira u raspored. Pod uvjetom da mi to tijelo dopusti - rekla je Petra za Sportske novosti.

Prioritet u sljedećoj godini za Martić je: odigrati što više WTA turnira i popraviti ranking.

- Realno govoreći, bez tih nekoliko dodatnih turnira, neću imati priliku boriti se za Top 10. Razlika u odigranim turnirima jednostavno je prevelika i ja zaostajem za konkurencijom na tom području. Zbog toga sam teška srca morala prelomiti i odlučiti da više ne igram za reprezentaciju. Samim time ne mogu ni na Olimpijske igre. Tako je kako je... - zaključila je Petra Martić.

