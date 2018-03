Martić pobjedom prvi put u 40, Nijemac opet koban za Marina

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u četvrtfinale velikog WTA-turnira u Indian Wellsu svladavši u osmini finala 54. igračicu svijeta Čehinju Markétu Vondroušovu 6-3, 7-6 (7-4).

Dvadesetsedmogodišnja Martić po prvi je put ušla u četvrtfinale Indian Wellsa, a pobjeda protiv Čehinje donosi joj u ponedjeljak plasman karijere jer će po prvi puta ući u Top 40.

Dućanka je sjajno odigrala prvi set u kojoj je 18-godišnjoj Čehinji uzela servis u prvom i devetom gemu. U drugom je Martić povela s 2-0, no tada počinju problemi jer je odmah izgubila svoj servis.

Petra ipak pronalazi svoju igru i dolazi do prednosti od 5-3, no ni to nije bilo dovoljno jer Čehinja dobiva tri gema zaredom i vodi 6-5.

Martić, 51. igračica na WTA listi, vraća "break", da bi kod 3-3 u "tie-breaku" Čehinji sviran prijestup kod servisa što je Vondroušovu jako iznerviralo i pomoglo Petri da uđe među osam najboljih i ubilježi drugu pobjedu protiv Čehinje u isto toliko međusobnih dvoboja.

U četvrtfinalu Martić ide na prvu nositeljicu, Rumunjku Simonu Halep, koja je dobila Kineskinju Qiang Wang 7-5, 6-1.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u osmini finala ATP turnira u Indian Wellsu od 37. igrača svijeta, Nijemca Phillipa Kohlschreibera 6-4, 6-4.

Treći igrač svijeta Čilić zaustavljen je u osmini finala od Kohlschreibera, koji se još jednom pokazao kobnim za Marina. Od 11 međusobnih dvoboja Nijemac je dobio čak sedam, a niti u Indian Wellsu Čilić nije uspio pronaći rješenje za igru Nijemca.

U oba seta bio je dovoljan po jedan "break" - Čilić je izgubio servis kod 1-1 u prvom, te kod 3-3 u drugom setu. Neraspoloženi Marin imao je tek pet aseva, dvije dvostruke pogreške i samo 51 posto ubačaja prvog servisa, a od četiri "break-lopte" nije iskoristio nijednu, dok je Nijemac imao dvije i obje je realizirao.

U Indian Wellsu je od hrvatskih tenisača preostao još samo Borna Ćorić, koji u srijedu igra osminu finala protiv Amerikanca Taylora Fritza.