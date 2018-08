Martić preokrenula 12. igračicu svijeta, slijedi 'čudo od djeteta'

Petra Martić ponovno je pokazala da je u vrlo dobroj formi. Nakon što je lagano prošla kvalifikacije, u prvom kolu jakog turnira u Cincinnatiju, Martić je pobijedila Ruskinju Dariu Kasatkinu, 12. tenisačicu svijeta, sa 4-6, 6-4 i 6-3.

Meč je bio pun preokreta. Petra je povela 4-2, da bi onda izgubila čak šest gemova u nizu. U drugom setu, pak, suprotna priča. Isti rezultat imala je Ruskinja, a onda je Martić uzela pet gemova zaredom.

Petra Martic moves on in Cincinnati, beating Daria Kasatkina in three sets. pic.twitter.com/knSxA0Chx8