Kad je Švicarka Martina Hingis tog 7. lipnja 1997. napucala loptu u mrežicu za konačnih 6-4, 6-2 i pobjedu Ive Majoli (43) na Roland Garrosu, jedno je svima prošlo kroz glavu. Hoće li Hrvatska u ženskoj konkurenciji ikad više imati takav uspjeh u tenisu...

Znali smo da je Majoli dobra. Imala je 1997. najbolju sezonu karijere. Osvojila je Hannover i Hamburg te spomenuti Roland Garros, kao 11. tinejdžerica (imala je nepunih 20 godina) kojoj je to uspjelo i kao najniže postavljena nositeljica do tada (9).

POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Petre Martić

Ipak, sezone nakon tog bile su protkane bolestima i ozljedama... U 2000. izgubila je osam turnira zaredom u prvom kolu i bilo je jasno da se osvajanje Grand Slama neće ponoviti.

Baš tih godina razvijala se nova “zlatna cura” našeg tenisa. Mirjana Lučić (38) kao juniorka je osvojila US Open 1996. godine u singlu te Australian Open 1997. u singlu i paru, čime je postala, uz Hingis i Jennifer Capriati, jedna od tri igračice u povijesti koje su s 14 godina osvojile dva juniorska Grand Slama.

Godine 1998. prvi put nastupa u igri parova, gdje joj je partnerica Martina Hingis. U svojem prvom zajedničkom nastupu Hingis i Lučić osvojile su Australian Open, a Mirjana je, s 15 godina i nepunih 11 mjeseci, postala najmlađa tenisačica koja je osvojila jedan Grand Slam.

Već 1999. dogurala je do polufinala Wimbledona, a karijera joj je naprasno prekinuta zbog obiteljskih problema. S majkom, sestrama i braćom odselila se na Floridu bježeći od oca. Bijelom sportu vratila se 2007., kad je dobila pozivnicu za Indian Wells.

Kad je 2017. čudesno došla do polufinala Australian Opena, već smo zamišljali film o Mikici vrijedan Oscara. Ipak, Serena Williams sa 6-2, 6-1 bila je nepremostiva prepreka.

Puno smo nade polagali, i još uvijek polažemo u Petru Martić (30), djevojku iz Duća kraj Splita. I njen život obilježile su osobne tragedije. Imala je pet godina, kad joj je otac poginuo u prometnoj nesreći.

Sve to motiviralo je Martić, a rezultat karijere bilo joj je četvrtfinale Roland Garrosa. Na putu do ostvarenja sna zaustavila ju je Markéta Vondroušová. Ipak, brojke potvrđuju da je Martić najbolje što imamo nakon Majoli i Lučić. Dogurala je do 150 pobjeda, ako računamo WTA razinu, Fed Cup i Olimpijske igre.

Na 146 pobjeda zaustavile su se spomenuta Lučić i Donna Vekić (24). S potonjom nam najbolje “stoje dionice”. Igrala je prije dvije godine četvrtfinale US Opena, još je mlada i može napasti vrh.

San o Grand Slamu u ženskom singlu još živi...