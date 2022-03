Martić u četvrtfinalu WTA Indian Wellsa: Slavila protiv Ruskinje

Petra Martić (WTA - 79.), jedina preostala hrvatska predstavnica na WTA 1000 turniru u Indian Wellsu, u utorak se plasirala u četvrtfinale pobijedivši 23-godišnju Ruskinju Ljudmilu Samsonovu (WTA - 32.) sa 7-6 (6), 6-4 za jedan sat i 54 minute igre.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj i četvrta pobjeda 31-godišnje Dućanke.

Martić je bolje započela meč, povela sa 3-0 i prednost držala do sedmog gema, kad je Ruskinja došla do prvog i jedinog 'breaka' u meču. O osvajanju prvog seta odlula je pala u 'tie-breaku' u kojem je Samsonova povela sa 3-1, ali je potom napravila previše pogrešaka koje je Martić iskoristila i nakon 65 minuta došla do značajne prednosti.

U drugom setu je Petra odlično servirala i u prva četiri servis-gema izgubila samo jedan poen. Martić je u petom i sedmom gemu propustila po jednu priliku za 'break' da bi u devetom gemu slomila servis Samsonove. Ruskinja je u desetom gemu imala jednu priliku za povratak, ali ju je upropastila jednom od brojnih neforsiranih pogrešaka, a dva poena poslije hrvatska tenisačica je iskoristila prvu meč-loptu.

Martić se po drugi put u karijeri probila do četvrtfinala u Indian Wellsu, a baš kao i 2018. suparnica za plasman u polufinale bit će joj Rumunjka Simona Halep (WTA - 26.) koja je u osmini finala bila bolja od sunarodnjakinje Sorane Cirstee sa 6-1, 6-4.

Martić je protiv nekadašnje prve tenisačice svijeta odigrala tri meča i dvaput izgubila. Njihov četvrtfinalni dvoboj u Indian Wellsu prije četiri godine bio im je posljednji, a u njemu je Halep slavila u tri seta, nadoknadivši zaostatak od 1-3 u trećem setu.