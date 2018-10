Martina Hingis (38) na svoj je rođendan objavila da čeka bebu

Martina Hingis, nekadašnja najbolja tenisačica svijeta u nedjelju je proslavila 38. rođendan, objavivši da sa suprugom Haraldom Leemannom čeka bebu.

- Svima hvala na rođendanskim čestitkama! Sretna sam što s vama mogu podijeliti vijest o tomu da ga posljednji put slavimo udvoje... uzbuđena sam i sretna što ćemo uskoro biti tročlana obitelj - tvitala je, ne objavivši datum djetetova rođenja.

Thanks for all the birthday wishes! Happy to share that this will be the last time we’ll celebrate as a couple...excited to announce that we will become a family of three! pic.twitter.com/FRrpndFxxH