Martinez: Odlazim, ovo je bila moja posljednja utakmica. Hrvati, imate odličnu momčad

Ovo je moja zadnja utakmica na klupi Belgije. Zato sam je doživio dosta emotivno.Volim graditi stvari, tu sam šest godina, sudjelovao sam u velikim pobjedama, osvojili smo broncu na prošlom SP-u. Proveo sam prelijepo vrijeme, jako sam ponosan na ove dečke. Stvorili smo novu generaciju, Doku, Onanu... Kad sam došao samo je Jan Cuelemans imao 100 nastupta, sada ih ima šest igrača, rekao je Roberto Martinez.

Tako su Belgijci, osim bez osmine finala, ostalii bez trenera. Kad ste odlučili dati otkaz?

- Odlučio sam i prije Svjetskog prvenstva da će ovo biti moje posljednje natjecanje s Belgijom.

A onda se okrenuo i progovorio o utakmici.

- Igrali smo dobro, mogli smo pobijediti. Imali smo jako puno šansi, pokazali ssmo kako se bori za belgijski dres, a to nismo imali u prve dvije utakmice. Nakon Maroka smo bili nezadovoljni igrom, protiv Hrvatske je bilo jako dobro. No Hrvatska je odlična momčad i ja im želim puno sreće. Hrvati, imate odličnu momčad i to ste pokazali na terenu.

Zašto Lukaku nije igrao od početka?

- Lukaku nema snage za 90 minuta, kretao se odlično, ali mu je nedostajala realizacija. Pogodio je stativu, mogla je ta lopta i ući. Morao sam ga staviti jer na terenu izaziva respekt, nije Hrvatima lako kad vide da ulazi Lukaku.





