Martinez uoči Cro Copa: Mirko će se ispuhati brže od mene...

Prva borba Mirka Filipovića nakon Stare godine i oporavka od teške ozljede koljena bit će ove nedjelje u Saitama Areni u Japanu na Rizin 13 spektaklu. Protivnik mu je Amerikanac Roque Martinez:

- Opasan protivnik, mlađi je 12 godina od mene. Pitali su me mnogi po čemu je on najopasniji. Najopasniji je zbog toga što je gladan, gladan slave, novca i uspjeha i svega. I sigurno će dati sve od sebe da me pobijedi, naravno ja ću dati sve od sebe da mu to ne dopustim. Najopasnije se s gladnim ljudima boriti - izjavio je Cro Cop u Dnevniku Nove TV.

Martinez je također podijelio svoja očekivanja uoči meča:

- Ne volim prognozirati, ali neću se ako začuditi ukoliko se ova borba cijelo vrijeme održi na nogama. Bit ću spreman i na druge stvari, Mirka nije lako srušiti na pod. On ima sjajnu obranu rušenja i svjestan sam toga. Prvo ću svakako vidjeti koliko uspješan mogu biti na nogama, a onda ćemo vidjeti što dalje. Bit ću spreman - poručio je Amerikanac u jednoj radijskoj emisiji, prenosi Fightsite.

Mirkov uvjet bio je da prva runda traje deset minuta, po Pride pravilima. Martinez kaže da mu to čak i odgovara:

- On je zahtijevao rundu od deset minuta, jer misle da sam ja tip koji će se ispuhati, no neće biti tako. Ne zamjeram mu što gleda to na taj način, pogledajte moje posljednje dvije borbe, obje su završile u prvoj rundi. Nisu me vidjeli kakav izgledam kasnije u borbi, a i realno je pomisliti nešto takvo kada vide kako izgledam. No kada sam dobio taj prijedlog, zapravo sam pomislio kako je dobro za mene. Mislim da će se ispuhati puno brže nego ja.

Martinez cilja na pobjedu i plasman u UFC. No Mirko se zasigurno neće predati tek tako, uostalom, kao i u svakoj borbi u njegovoj karijeri.