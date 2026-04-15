Martinović: Duvnjak je pokazao kako se bori za Hrvatsku! Meni je na terenu najbitnija pozitiva

Martinović: Duvnjak je pokazao kako se bori za Hrvatsku! Meni je na terenu najbitnija pozitiva
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najviše volim pobjeđivati ​​zajedno. To je za mene pravo uzbuđenje. Posebno kada je riječ o medalji ili naslovu. Mislim da nema boljeg osjećaja od zajedničkog slavlja u svlačionici, rekao je Ivan Martinović

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacija, Ivan Martinović, nastavlja lov na odličja. Nakon što je vodio Hrvatsku do bronce na Europskom prvenstvu, sad sa Veszpremom juri po Ligu prvaka. S mađarskim sastavom igrat će u četvrtfinalu najelitnijeg rukometnog natjecanja protiv Füchsea iz Berlina. Martinović je za službenu stranicu EHF-a dao veliki intervju.

Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

- Svi znaju da je Dule oduvijek bio moj idol, i naravno Ivano Balić, kada su u pitanju ti trikovi koje apsolutno obožavam. A Dule kao vođa, kao osoba izvan terena, pokazao je kako se treba boriti za Hrvatsku i kako se ponašati izvan igre - otkrio je Martinović.

- Znam kako je čekati loptu kao krilni igrač, pa zato danas volim dodavati na krilo jer znam da nije lako samo trčati gore-dolje bez dobivanja lopte. Mislim da su krila zadovoljna mojim dosadašnjim asistencijama. Na svakoj poziciji uvijek morate skupiti iskustvo koje vam pomaže, tijekom cijele utakmice, u obrani i napadu. Kad sam bio još mali i mlad, igrao sam sa svojim starijim bratom i starijom generacijom, uvijek počevši na krilu dok se nisam probio do desnog vanjskog.

Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima
Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Priznao je kako je i dalje u procesu učenja, a kako kaže, dosta toga se promijenilo dolaskom u Veszprem.

- Otkad sam stigao, puno sam naučio. Sada vam mogu reći da više pozornosti posvećujem drugim pozicijama. Do nedavno sam uglavnom gledao playmakera i desno krilo, ono što je bilo odmah pored mene, ali sada stvarno pratim kretanje i lijevog vanjskog i pivota, lijevog krila također. Taj širi pogled na igru, to je ono u čemu sam se, rekao bih, najviše poboljšao ove sezone.

U napadu je Martinović "prava zvijer".

- Ne previše razmišljam o tome. U tim posljednjim trenucima napada to je čisti instinkt. Nema puno razmišljanja, jer u trenutku kada skočim, već sam u zraku i moram odmah odlučiti hoću li dodati, asistirati nekome ili pucati. Sve je u milisekundi. Mislim da je to iskustvo i instinkt više od svega.

Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji
Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A govorio je i o obrani.

- U Veszprému igram u obrani i imam veliko povjerenje trenera. Što se tiče reprezentacije, mislim da izbornik Sigurdsson to radi taktički. Znam da ima puno utakmica u kojima ne igram previše u obrani, ali to je definitivno područje koje još trebam poboljšati. Ipak, zadovoljniji sam nego što sam bio prije nekoliko godina i mislim da može biti još bolje. Meni osobno, najteže je bilo naviknuti se na igru ​​gore-dolje, posebno što se tiče tempa, jer je stvarno drukčije biti stalno u kontaktu, ali se brzo navikneš. Volim igrati u oba smjera, to mi je u prirodi, u oba smjera. To mi je ugodno. Lakše je postići gol ako znaš da si napravio sjajan start, ukrao loptu, pomogao u obrani. Koliko puta netko ukrade loptu i zabije u protunapadu, trčeći cijelom dužinom terena iz obrane. Možeš postići puno više golova ako pravilno odradiš svoj obrambeni rad.

Ipak, otkrio je što mu je najdraže.

- Najviše volim pobjeđivati ​​zajedno. To je za mene pravo uzbuđenje. Posebno kada je riječ o medalji ili naslovu. Mislim da nema boljeg osjećaja od zajedničkog slavlja u svlačionici, znajući koliko si naporno trenirao, koliko je toga iza tebe i da si to jednog dana zaista zaslužio.

Prepričao je i situaciju s utakmice koja dosta govori o njemu.

- Izdrži još malo, izdrži još malo, sad ćemo zabiti. To si ponavljam u glavi. Pozitiva. Pokušavam ostati optimističan bez obzira koliko je situacija teška. Na primjer, protiv Islanda za brončanu medalju na zadnjem EP, vodimo šest, a onda odjednom zaostajemo za jedan gol. Sve što želim je pozitivna energija na terenu, bez panike. Pogotovo sada kao kapetan s Hrvatskom. Uvijek sam to radio za sebe, a sada to želim učiniti za cijelu momčad bez obzira gdje igram.

Komentari 2
