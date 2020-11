Mateo, pa daj se konačno trgni!

<p>Nogometaši hrvatske reprezentacije poraženi su na gostovanju kod Švedske 2-1 na Friends Areni. Nije to bilo dobro i izabranici Zlatka Dalića kompromitirali su ostanak u A skupini Lige nacija. Ono što najviše može brinuti izbornika, čak možda i više od poraza, jest ozljeda <strong>Filipa Uremovića</strong>, koji je jedina koliko-toliko sigurna opcija na desnom boku.</p><p>Igra Matea Kovačića ponovno je bila ispod razine koja se od njega očekuje. U taktičkoj postavci pogriješio je Dalić. Lepršavi vezni red sa znalcima poput Modrića, Kovačića i Vlašića nije izgledao dobro, nedostajalo je čvrstine. Modrić na "desetki" nije imao puno loptu u nogama, a i ptice na grani znaju da je upravo s loptom u nogama najjači na svijetu.</p><p>Ponovno i gol iz prekida. Možda je vrijeme izbornik svoj stožer dopuni stručnjakom za taj segment igre. Kvragu, nije moguće da su prekidi uvijek stvar samo koncentracije. Ima tu nešto više od toga...</p><h2>Pogledajte video: Trening hrvatskih reprezentativaca</h2><h2>Hrvatska, 4-2-3-1</h2><p><strong>Dominik Livaković</strong> (6) - U Stockholmu ništa novo. Livi je još jednom bio najbolji pojedinac momčad, a to sve govori. Poskidao što se poskidati moglo, ali kod golova Kuluševskog i Danielsona suigrači su ga ostavili na cjedilu.</p><p><strong>Filip Uremović</strong> (5,5) - Puno problema radio je Forsberg po lijevoj strani, a nije branič Rubina ni u napadačkom dijelu bio puno bolji. U 40. minuti morao je izaći zbog ozljede i možemo se samo nadati da nije ništa ozbiljnije. Vrsaljko je 'out' već neko vrijeme, što bi tek bilo da i Uremović otpadne...</p><p><strong>Marin Pongračić</strong> (5) - Na papiru stoperski par s Ćaletom-Carom i njim izgleda sjajno, potentno... Ipak, prvi put igraju zajedno i trebat će još dosta vremena da sve sjedne na svoje mjesto. Slabo je ušao u blok Kuluševskom koji mu je pucao kroz noge i zabio za 1-0. Stoper Wolfsburga još je impresioniran reprezentativnim ugođajem, ali dat ćemo mu malo kredita.</p><p><strong>Duje Ćaleta-Car</strong> (5) - Kod drugog gola zapeo je u švedskom bloku i nije uspio preuzeti igrača. Ponovno nismo dobro kontrolirali prekide. U izgradnji igre nedostajale su nam i duge lopte šibenskog stopera. Ako na Euru želi biti u prvih 11, morat će igrati puno bolje.</p><p><strong>Borna Barišić</strong> (5) - Kuluševski mu je izvlačenjem na krilo stvarao velike probleme, a nije bio dobar ni prema naprijed. Ubačaji mu nisu bili konkretni. Bivši igrač Osijeka može i mora bolje.</p><p><strong>Luka Modrić</strong> (6) - Kapetan je u prvom poluvremenu imao nekoliko dojmljivih minijatura, ali djelovao je malo bliže švedskom golu pa je kreaciju prepustio Kovačiću.</p><p><strong>Mateo Kovačić</strong> (5) - Eh, ta Kovina kreacija baš i nije došla do izražaja. Imao je niz netočnih lopti, u duelu je bio mlak, po tko zna koji put. Kuluševski ga je otresao i izvrtio kod gola. Mateo, dokle?</p><p><strong>Josip Brekalo</strong> (6) - Možda i naš najkonkretniji igrač prema naprijed. U 21. minuti krasno je izvrtio svog čuvara, ali obranio je to švedski golman. </p><p><strong>Nikola Vlašić</strong> (5,5) - Utopio se u sivilo momčadi. Dojma smo da je morao kod prvog gola Šveđana bolje reagirati i opstruirati taj napad u začetku akcije. Razmazio nas je Niksi sjajnim igrama pa ćemo ovo lošije izdanje brzo zaboraviti.</p><p><strong>Ivan Perišić</strong> (6) - Uh, činilo se da će ovo biti njegova večer, nakon što je odapeo silovito u 23. minuti, a švedski mu je golman to jedva izvadio. Ipak, nije imao kvalitetni potporu Uremovića i Juranovića pa je izostao i njegov bolji učinak prema naprijed. Na dušu mu ide drugi gol Šveđana, nije na vrijeme prepoznao da su blokirali Ćaletu-Cara, zakasnio je na skok. U završnici susreta natjerao je Danielsona na gol i donekle se iskupio.</p><p><strong>Ante Budimir</strong> (5,5) - "Mandžukićevski" je grabio naprijed, pokušavao je doći do prostora, ali nije imao kvalitetnu potporu suigrača. Ne čudi što to protiv Švedske nije bilo najbolje, nije on jedan od onih napadača koji su prilike mogu iskreirati sami, ni iz čega.</p><p><u>Ušli</u>:</p><p><strong>Josip Juranović</strong> (5,5) - Ušao nezagrijan umjesto Uremovića. Rastrčan, u obrani se trudio maksimalno. Prema naprijed nevidljiv.</p><p><strong>Mario Pašalić</strong> (5,5) - Ušao u 63. On je igrač sustava, a sustav protiv Šveđana nije postojao. Nije išlo.</p><p><strong>Marko Rog</strong> (-) - Ušao u 77. minuti. Igrao premalo za ocjenu.</p><p><strong>Bruno Petković</strong> (-) - Ušao u 77. minuti. Igrao premalo za ocjenu.</p><p><strong>Dario Melnjak</strong> (-) - Ušao u 77. minuti. Igrao premalo za ocjenu.</p><h2>Švedska, 4-4-2</h2><p><strong>Prvih 11</strong>: Olsen (6,5) - Lustig (6,5), Lindelöf (6,5), Danielson (6,5), Bengtsson (6) - Larsson (7), Ekdal (6), Olsson (6), Forsberg (7) - Berg (6), Kulusevski (8)</p><p><strong>Ušli</strong>: Claesson (od 74., premalo za ocjenu)</p>