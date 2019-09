Matić postao kapetan Uniteda: Nisi vrijedan ovog dresa i vrpce

Nemanja Matić je doživio ono o čemu svako dijete sanja. Zaigrao je u Premier ligi, igrao je za Chelsea i sad Manchester United, a kao šlag na kraju svega, u četvrtak navečer je predvodio 'crvene vragove' kao kapetan u prvom kolu Europske lige protiv Astane (1-0). Srpski reprezentativac osjećao se počašćeno i svoju sreću je odlučio podijeliti i s navijačima te je napravio Twitter račun. No bolje da nije.

Neki su ga pohvalili, neki mu čestitali na pobjedi, a velik broj navijača Uniteda ga je napao i vrijeđao.

- Bok, Twitter, ovdje sam. Prvi put sam bio kapetan Uniteda u službenoj utakmici. Velika čast i pobjeda nad Astanaom. Nastavimo ovako i u sljedećim utakmicama. PS. Nadam se da ću biti aktivan što više moguće - napisao je Matić, a onda su ga dočekali negativni komentari.

Hi Twitter I'm here!

First time as a captain of @ManUtd in a official match #EuropaLeague and my #firsttweet.

Huge honour ❤️ and victory vs Astana. Let's continue this momentum for following matches.🔴⚫️👹

P.S. Hope to keep you updated as much as possible.😉 pic.twitter.com/jHTqKLxNxP