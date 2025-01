Matjaž Kek: Tko je u Hrvatskoj osim Miškovića uopće sposoban prodati stopera za takav novac?

Niko Galešić prošli je tjedan iz Rijeke otišao u konkurenta Dinamo i naljutio navijače. Iako je transfer prilično unosan za domaće prilike, na Kvarneru su sipali žuč prema predsjedniku Damiru Miškoviću zbog prodaje važnog aduta u sezoni u kojoj ima dobru priliku ponovno osvojiti titulu.

Onaj koji je osvojio prvu 2017., Matjaž Kek, brani takav potez jer je svjestan da klub od nečega mora živjeti.

- Svatko može razumjeti inicijalnu navijačku reakciju, u svakom bi klubu navijači voljeli da se kupuju pojačanja i ne mora prodavati igrače. Ali već sljedeća misao svakom realnom donosi zaključak koji proizlazi iz 12 godina, Rijeka je uvijek prodavala, ništa se revolucionarno nije dogodilo, a ako smo nešto naučili onda je to valjda činjenica da treba vjerovati Damiru Miškoviću i ljudima koji vode klub - rekao je Kek za Nacional i nastavio:

- Zna se da Rijeka prodaje kako bi bila održiva i na razini borbe za vrh. Pa i meni je na zimu prodan najbolji stoper, i meni je na zimu prvi napadač otišao u Dinamo. I ništa. Tražili smo zamjene, nastavili dalje. Ne razumijem one koji se ljute na ljude koji vole klub. I ja sam ljut, ali ne na Miškovića i klupsko vodstvo. Oni su u zimskom prijelaznom roku prodali stopera za tri milijuna i 600.000 eura uz pravo na punu odštetu budućeg transfera Nike Jankovića. Pa tko je u Hrvatskoj uopće sposoban ostvariti takvo što osim Rijeke i Miškovića?!

Pa na koga ste onda ljuti?

- Na one koji u ovih 12 godina nisu pomogli Rijeci, a kunu se u nju. Na sponzore koji ne pomažu. Eventualni suvlasnici, oni koji bi investirali, koji bi pomogli da klub na svojim leđima sve ovo vrijeme ne mora nositi samo jedan čovjek. On je taj koji svakog mjeseca mora isplatiti plaće. Drugih nema. A puna su im usta ljubavi prema Rijeci - rekao je Kek i istaknuo:

- Damir i ja smo prijatelji, ali to je van sporta. Zna se dogoditi da o nekim nogometnim stvarima ne mislimo jednako no ovaj transfer niti je nešto što se nikad prije nije dogodilo, niti je neka drama. Da je bilo boljih ponuda, budite sigurni da bi jedna od tih bila prihvaćena i Galešić bi završio u nekom drugom klubu. To nam je, valjda, svima jasno.