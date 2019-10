Maxi Lopez: Brak mi je propao, ali Icardiju sam sve oprostio...

Oprostio sam Icardiju i više nemam problema s njim. Cilj mi je da mi djeca budu sretna i to je sve. Sve ostalo je prošlost i okrenuo sam novu stranicu u životu, poručio je igrač Crotonea Maxi Lopez i tako stao na kraj skoro šestogodinjem ratu s Maurom Icardijem i bivšom suprugom Wandom.(32).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Maxi Lopez i Wanda Nara bili su u braku od 2008. do 2013. te su za to vrijeme dobili troje djece. Sve je bilo idilično, a onda se u igru umiješao tadašnji najbolji prijatelj Lopeza, Mauro Icardi, koji je u maniri pravog napadača zabio, ali ne gol, nego nož u leđa prijatelju.

Wanda i Maxi rastali su se 2013., a pola godine kasnije, u svibnju 2014. Mauro je oženio Wandu.

Nakon toga Wanda je na svoju ruku zabranila Maxiju da viđa djecu, a Lopez i Icardi nekoliko su se puta susretali na nogometnom terenu, no ni u jednom slučaju nisu si pružili ruku. Ta je svađa trajala sve do sada kad je stariji Argentinac odlučio biti onaj pametniji koji će popustiti.

- Izabrao sam sreću i odlučio sam neke stvari ostaviti u prošlosti. Stvari mogu ići dobro ili loše, a sve je do toga kako vi izaberete. Moj brak je propao, ali sam postao otac. Odlučio sam živjeti s pozitivnom energijom i to zaboraviti. To je jedino rješenje - poručio je Lopez.