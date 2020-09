- Bijesan sam, ta \u017eena je nesavjesna. Dvoje moje djece su pozitivni na virus jer ona ne shva\u0107a neke stvari - rekao je L\u00f3pez za argentinski Canal 13 i pojasnio:

<p><strong>Paris Saint-Germain</strong> postao je pravo korona-žarište posljednjih dana jer su se s ljetnog odmora u klub zaražena vratila čak šestorica njegovih nogometaša. A zbog jednoga su na vidjelo isplivali stari ljubavni problemi.</p><p>Naime, dan nakon Neymara (28), Ángela Di Maríje (32) i Leandra Paredesa (26) pozitivan nalaz na korona virus imala su još trojica igrača finalista Lige prvaka: Keylor Navas (33), Marquinhos (26) i - <strong>Mauro Icardi</strong> (27).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se Wanda opušta</strong></p><p>Icardi je, baš kao i Neymar i Navas, kratki odmor prije početka nove sezone proveo na poznatome europskom partijanerskom otoku Ibizi, gdje očito nije pazio na distancu. A s njim su bili i supruga i menadžerica <strong>Wanda</strong> (33) i njenih petero djece.</p><p>Otac trojici njenih sinova nije Mauro, nego <strong>Maxi López</strong> (36), s kojim je bila u braku od 2008. do 2013.; rodila mu je Valentina (11), Constantina (9) i Benedicta (8). Pa je Maxi vijest o pojavi COVID-a 19 u obitelji Icardi iskoristio kako bi napao bivšu suprugu.</p><p>- Bijesan sam, ta žena je nesavjesna. Dvoje moje djece su pozitivni na virus jer ona ne shvaća neke stvari - rekao je López za argentinski Canal 13 i pojasnio:</p><p>- Rekao sam joj da ne ide na Ibizu. Svi koji se vrate od tamo vrate se zaraženi. Ali ako je majka neodgovorna, ako ne razumije, tko će to razumjeti?</p><p>Wanda mu je nekoliko sati poslije odgovorila na Instagramu, gdje je prati gotovo sedam milijuna ljudi.</p><p>"Svi smo dobro. Moj je rezultat negativan, nemam korona virus, a nemaju ga ni djeca. Dobro smo, hvala na tolikoj ljubavi i brizi", napisala je uz fotografiju cijele obitelji na jahti u Mediteranskom moru.</p><p>Maxi i Mauro bili su suigrači i dobri prijatelji igrajući za Sampdoriju 2013., a onda je Wanda upoznala Icardija i njen brak s Lópezom počeo je propadati.</p><p>López se razveo sa suprugom i optužio je za preljub, a ona njega za zlostavljanje. Sve je otišlo na sud koji je presudio u Maxijevu korist. Svega pola godine poslije Wanda je uskočila u novi brak s Maurom. Dobili su još dvoje djece, Francescu (5) i Isabellu (3).</p><p>Mauro je u međuvremenu preko Intera došao do PSG-a, a Maxi je preko Chieva, Torina, Udinesea i Vasco da Game došao od Crotonea, za koji nastupa i danas. I koristi svaku priliku kako bi preko medija oprao bivšu suprugu...</p>