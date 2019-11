Mbappe je zaljubljen u Madrid? Pa zaljubljen sam i ja u njega

Da Zinedine Zidane i Real žele Kyliana Mbappéa, to je već poznata stvar. Ali francuski trener nikada nije to priznao ovako javno i to uoči utakmice protiv PSG-a u 5. kolu Lige prvaka.

Mbappé s Parižanima ima ugovor do 2021. godine, a u francuskog prvaka stigao je prije dvije godine. No mala je vjerojatnost da će ga Thomas Tuchel tako lako pustiti. Već se duže vrijeme zna da je Mbappéov san zaigrati za Real, a sada je Zidane pokazao koliko je lukav. Uoči utakmice protiv PSG-a je nahvalio mladog Francuza kako bi mu dao do znanja da ga želi, a to će Mbappéu sigurno pojačati želju za odlaskom na Santiago Bernabeu.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

- Mbappé dolazi na Bernabeu kao rival. Meni je važno da mi odigramo dobro. Znamo koliko je važan za PSG i trebamo biti spremni. Imam ideju tko će ga i kako čuvati, ali više od toga vam ne mogu reći - rekao je Zidane pa nastavio:

- Mbappé je zaljubljen u Madrid? Zaljubljen sam i ja u njega, baš zaljubljen, i to odavno - rekao je francuski trener i naljutio Parižane.

Naravno da nijedan trener ne voli kada drugi klubovi pričaju o njegovom igraču, na taj način je reagirao i trener PSG-a Thomas Tuchel.

- Nekad zna biti tako da ti se sviđaju nogometaši koje ne možeš imati. Na Zidaneovu nesreću, Mbappé je naš igrač i mislim da sigurno ima jako puno igrača iz svoje momčadi koje također voli. Mbappé je naš najvažniji igrač i sretni smo što ga imamo - rekao je Tuchel.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dakako, svaki trener mora braniti klupske interese, ali i sam Tuchel je svjestan da će jako teško zadržati mladog napadača ukoliko dođe Realova ponuda.

Madriđani su se polako podignuli nakon lošeg ulaska u sezonu, a u prvom dvoboju između ovih momčad, Parižani su bili bolji s 3-0. Naravno, teško je i ovaj put očekivati takav rezultat, ali možemo očekivati sjajnu i uzbudljivu utakmicu.