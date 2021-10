PSG je u trećem kolu Lige prvaka svladao Leipzig s 3-2, a dva gola zabio je argentinski čarobnjak Lionel Messi.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi maše fanovima u Parizu

Kylian Mbappé prometnuo se u junaka utakmice nakon što je zabio za vodstvo Parižana, a onda u 67. minuti asistirao Messiju za izjednačenje (2-2).

Samo sedam minuta kasnije, Mbappé je izborio penal iz kojeg je Messi zabio za konačnu pobjedu.

Naime, izboreni penal trebao je izvesti Francuz, a nakon utakmice je objasnio zbog čega ga je ipak prepustio iskusnijem Messiju.

- To je normalno i stvar poštovanja. Pa on je Leo Messi, najbolji nogometaš svijeta, naravno da ću mu pustiti penal! To što je došao u naš klub je privilegija i to sam rekao već sto puta. Ako je penal, onda ga puca on i točka. Tu nema rasprave - objasnio je Mbappé.

PSG je u sudačkoj nadoknadi izborio još jedan penal kojeg je izveo francuski napadač, ali isti je promašio.

- Messi mi je rekao da ga ja uzmem - objasnio je Mbappé pa nastavio:

- To sam napravio samo zato što je sve bilo riješeno. Međutim, prvi, odlučujući je morao on pucati.