Mbappé mora otići iz PSG-a, ovo nema više baš nikakvog smisla

Sav nesrazmjer želja i ambicija PSG-a i njegova kapetana Kyliana Mbappéa (24) mogli smo vidjeti pretkraj utakmice u Dortmundu u zadnjem kolu grupne faze Lige prvaka.

Mbappé mora napustiti PSG

Hakimi dobiva informacije s klupe da im rezultat s druge utakmice ide u korist, dakle Parižani ne moraju nigdje žuriti. Štoviše, mogu se eliminirati samo ako izgube od Borussije. I zato mirno čuvaju posjed i kruže s loptom, dok frustrirani Mbappé i dalje zove dubinsku loptu. Jer njemu nije jasno kako se klub sa šampionskim ambicijama ne želi boriti za prvo mjesto u grupu, nego se zadovoljava samim prolaskom u nokaut-fazu...

Foto: WOLFGANG RATTAY

Kylian Mbappé ima samo jedan izbor - napustiti Park Prinčeva! Ugovor mu istječe idućeg ljeta i ne bi ga trebao produžiti. Ni pod koju cijenu! Aktualno stanje u PSG-u samo je odraz promašene klupske politike, kojoj je cilj pod svaku cijenu zadržati najveću zvijezdu. Dovodeći mu suigrače iz reprezentacije, promoviranjem mlađeg brata Ethana (16) u seniorsku momčad. No, kao što vidimo, PSG svim tim manevrima nije postigao baš ništa.

U PSG-u više nema motivacije

Štoviše, sav taj slučaj ostavio je traga na igraču koji nije ni sjena "onog Mbappéa" iz prijašnjih sezona, premda možda brojke to ne pokazuju. To jednostavno više nije to, no očito se PSG vodi rečenicom: "bolje da je kod nas prosječan, nego dobar negdje drugdje". No, možda neki novi debakl natjera Al-Khelaifija da preispita svoje odluke i klupsku viziju. Možda je nekad bolje priznati poraz, okrenuti novu stranicu, krenuti dalje i graditi momčad oko nekih drugih igrača...

Foto: SARAH MEYSSONNIER

Jasno je da je PSG mislio da u Mbappéu ima svog Messija. Igrača koji će ostati u klubu 15-ak godina i osvojiti sve što se može osvojiti. Ali mu onda ne možeš dati plaću 30 milijuna eura u tinejdžerskim godinama. Jer igrač ubrzo potom gubi smisao i motivaciju. A to je ono što možemo vidjeti na Mbappéovoj igri ove sezone. Motivacija - nula! Kako se to može promijeniti? Jedino i isključivo promjenom sredine.