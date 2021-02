Korak lagan poput gazele, brz kao munja, nevjerojatan talent i već sad izbrušeni dijamant. Čisti talent, disciplina i rad pretvorili su Kyliana Mbappéa u možda pa i najboljeg igrača svijeta u ovome trenutku.

Nogometna zrelost na razini 30-godišnjaka, hladnokrvnost kao da je odigrao na tisuće važnih utakmica te nogometna razigranost i vic u igri na razini 22-godišnjaka. To je formula koja zbog koje je Mbappé čudo od igrača.

Iako nije bilo ozlijeđenog Neymara, PSG je superiorno i lagano pobijedio Barcelonu 4-1 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Bila je to još jedna utakmica izgubljene i bezidejne Barce koju gledamo kroz cijelu sezonu. Nije joj mogao pomoći ni nezainteresirani Leo Messi koji je već mislima u nekom drugom klubu, a to bi vrlo lako mogao biti PSG.

Iako je to bilo još jedno očajno izdanje katalonskog velikana, nisu sami sebe uništili. To je napravio nevjerojatni Kylian Mbappé koji je utrpao tri gola i pokazao svjetsku klasu. Nogometne vještine su mu izbrušene do kraja, ali kao nogometna zvijezda je uzor mnogim klincima pa bi obzirom na to morao izbrusiti i svoje ponašanje koje je jučer u jednom trenutku bilo ispod svakog nivoa.

Mbappé je letio terenom, a igrači Barce ga nisu mogli drugačije zaustaviti pa su ga morali povlačiti za dres. Izgubio je živce mladi Francuz i sukobio se s protivničkim igračima. Prvo se svađao sa Serginom Destom, a potom se u raspravu uključio i Jordi Alba.

Mundo Deportivo je objavio snimku na kojoj se vidi kako se američki nogometaš došao ispričati Mbappéu koji je to odbio. U tome trenutku je došao Alba koji je htio smiriti tenzije i poručio je napadaču PSG-a da mu se Dest želi samo ispričati, na što je Mbappé poludio:

- Ubit ću te kad te sretnem na ulici - derao mu se Francuz na uho, a njegove riječi izbacile su iz takta Gerarda Piquea koji je uvijek tu kada je riječ o nekoj raspravi.

- Koga ćeš ti ubiti? Koga? - rekao mu je stoper Barce, a u tome trenutku su došli ostali igrači Barcelone i PSG-a te su primirili situaciju.