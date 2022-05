Mbappe: San o Realu nije gotov

Nakon višemjesečne sage oko transfera u 'kraljevski' klub, francuski napadač Kylian Mbappé (23) ipak je produljio ugovor s PSG-om do 2025. godine, ali je ostavio Real kao moguću opciju u budućnosti.

- Nikada ne znate što se može dogoditi, ali trenutačno mislim samo na sadašnjost i novo potpisani ugovor s Parižanima na tri godine - rekao je mladi Francuz koji je na pitanje je li san o Realu gotov kratko i jasno odgovorio:

- Nikada.

Jedan od najboljih igrača svijeta rekao je da je osobno razgovarao s predsjednikom Florentinom Perezom kako bi ga obavijestio o svojoj odluci prije nego što je potpisao produljenje ugovora s PSG-om.

- Prošlog tjedna sam odlučio da ću ostati. Prije svega sam pričao s predsjednikom jer poštujem njega i klub. Morate biti iskreni i dobri ako želite biti odličan igrač - rekao je Mbappé kojemu su Parižani navodno ponudili plaću od 50 milijuna eura po sezoni i 100 milijuna eura bonusa za potpis.

- Svi znaju da sam htio otići ovog ljeta. Bio sam uvjeren da je to najbolja odluka. Bio je tu sportski kontekst, ali i osobni. Francuz sam, ovo je zemlja u kojoj živim i u kojoj ću ostarjeti. Postoji sentimentalna strana priče, projekt se promijenio, klub želi promijeniti puno stvari - rekao je.

Španjolska La Liga je ljutito reagirala na tu vijest te su njegovu odluku nazvali 'skandaloznom. Francuz je priznao da je osim s Realom i Parižanima, razgovarao i s još jednim klubom.

- Razgovrali smo malo, ne previše. Pričao sam s Liverpoolom zato što je to najdraži klub moje majke, ona ih obožava. Ne znam zašto, morat ćete pitati nju. To je dobar klub i susreo sam se s njima prije pet godina kad sam igrao u Monacu. Velik je to klub - kazao je Mbappé za Telegraph.

Unatoč preferencijama njegove majke, francuski napadač istaknuo je da će u finalu Lige prvaka, koje se igra 28. svibnja, navijati za Real Madrid.

Mbappé, koji se smatra jednim od najboljih igrača na svijetu, kaže da je razgovarao izravno s predsjednikom Real Madrida Florentinom Perezom kako bi ga obavijestio o svojoj odluci prije nego što je potpisao produljenje ugovora s PSG-om.

Nagađanja o Mbappéovoj budućnosti su se ubrzala pred kraj sezone, iako napadač kaže da nikada nije dopustio da ga to odvrati od njegove dužnosti na terenu.

Mbappé je zabio 28 golova u Ligue 1 za PSG s kojim je osvojio naslov prvaka.

- Sto posto sam fokusiran na igru što sam i bio, a odluku sam donio na kraju sezone - zaključio je.

