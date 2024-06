FOTO Mbappe je slomio nos?! U rame glavom udario Austrijanca

Ponajbolji svjetski igrač Kylian Mbappe (25) neće po dobrome pamtiti prvu utakmicu Europskog prvenstva i pobjedu Francuske protiv Austrije (1-0). Da, pogodio je Wobera od kojeg se lopta odbila u mrežu, ali pred sam kraj utakmice je umjesto lopte glavom udario igrača Austrije i moguće slomio nos.

Odmah nakon tog sudara pao je napadač francuske reprezentacije na travnjak, utrčala je medicinska služba, a vidljiva je bila krv na njegovom licu. Pokušali su to sanirati, ali jedan od članova službe pokazao je prema klupi da Kylian treba zamjenu.

Euro 2024 - Austria v France | Foto: Kacper Pempel

Euro 2024 - Austria v France | Foto: Kacper Pempel

Ali to nije bilo sve. Kapetan Francuske otišao je do klupe pa se bez dozvole suca Manzana vratio na teren i sjeo na travnjak, a za to je dobio žuti karton.

Euro 2024 - Austria v France | Foto: Kacper Pempel

Euro 2024 - Austria v France | Foto: Bernadett Szabo

Bilo kako bilo, tek se treba saznati težina njegove ozljede, a pitanje je kako će na njegovu igru utjecati moguća ozljeda.

Euro 2024 - Austria v France | Foto: Wolfgang Rattay

Euro 2024 - Austria v France | Foto: Bernadett Szabo

- Ja sam lomio nos tri, četiri puta i to nije veliki problem, pravi liječnik to napravi u sekundi i danas postoje te maske da možete nesmetano igrati. Jedino da oteklina splasne, jer dok je naotočeno, ne možete staviti masku. Očekujem da će Mbappe moći igrati za sedam do deset dana - rekao je Vedran Ješe za HRT.