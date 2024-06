Mbappé: U PSG-u su mi rekli da neću igrati cijelu sezonu ako ne produžim ugovor s klubom!

Kylian Mbappe (25) konačno je novi igrač Real Madrida. Saga koja je imala više nastavaka od Sumraka završila je u ponedjeljak, kada je "kraljevski klub" objavio kako je sve gotovo. Kylian je dogovorio petogodišnji ugovor s Real Madridom, a u utorak se obratio javnosti na presici na pripremama francuske nogometne reprezentacije.

- Ovo mi je ogromno zadovoljstvo. Ostvario sam svoj san, osjećam se oslobođeno, nevjerojatno sam ponosan što se pridružujem velikom klubu kao Realu. Jako sam uzbuđen, a u klub dolazim ponizan. Želim zahvaliti svima koji su me podržali i koji su pridonijeli ovome direktno ili indirektno. Najviše zahvaljujem predsjedniku Florentinu Perezu. Ali sada se moram vratiti dužnosti i odgovornosti u Francuskoj.

PSG je prošlog ljeta ostavio Kyliana u Parizu dok je momčad bila na predsezonskoj turneji u Aziji. Tada je Mbappe rekao klubu kako neće iskoristiti opciju produženja ugovora do 2025. godine, što je naljutilo čelnike kluba.

Euro 2024 - France squad arrives at training camp for Euro 2024 | Foto: Abdul Saboor

Mbappe je objasnio kako mu je pao kamen sa srca i kako se na njegovom licu može vidjeti sreća.

- Puno mi je lakše. To se lako može vidjeti na mojem licu. Igrao sam puno manje na kraju ove sezone, to mi neće biti opravdanje za Euro. Sretan čovjek će prije igrati dobar nogomet nego nesretan. Pred nama (francuskom reprezentacijom, op. a.) je puno posla, to što je osmijeh na mojem licu ne znači da ću zabiti golove - rekao je pa nastavio...

Mbappe: 'Rekli su mi da neću igrati'

- U PSG-u nisam bio nesretan. Ne mogu to reći. Ali neke stvari su me činile nesretnim. Igrač poput mene, s ovakvim statusom, ne može pokazati kada je nesretan. Ako je vaš vođa nesretan, onda ga je teško pratiti. Moji suigrači, trener i zaposlenici kluba su mi puno pomogli. Bio bih bezobrazan kada bih sada pljunuo svima njima u lice jer imam novi klub. Neke stvari su me činile nesretnima, ali na kraju dana, plaćaju me jako dobro da igram nogomet, i ovo je samo nogomet. Puno je pritiska, mogu to reći, i to ne bih nikome poželio, ali bilo bi neozbirno od mene kada bih se žalio.

French President Macron meets French national soccer team ahead of the UEFA Euro 2024 | Foto: Sarah Meyssonnier

Čelnici PSG-a čak su prijetili Mbappeu da neće igrati ove sezone ako ne produži ugovor.

- Rekli su mi da neću igrati. Potrudili su se da shvatim tu poruku, bila je vrlo jasna, bili su grubi u razgovoru sa mnom. Bio sam uvjeren da neću igrati nogomet ove sezone. Spasili su me Luis Campos (sportski direktor PSG-a) i trener Luis Enrique. Bez njih, nikad ne bih igrao - zaključio je.