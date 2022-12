McCollum s 40 koševa prekinuo loš niz Pelicansa, pobjeda Jazza

Košarkaši New Orleans Pelicansa prekinuli su niz od četiri poraza pobijedivši na svom parketu San Antonio Spurse sa 126-117, a Utah Jazz je u Salt Lake Cityju svladao Washington Wizardse sa 120-112.

Iako su bili bez Ziona Williamsona, Brandona Ingrama i Larryja Nancea Jr., Pelicansi su došli do prijeko potrebne im pobjede ponajviše zahvaljujući CJ McCollumu koji je postigao 40 koševa, najviše u ovoj sezoni, imao devet asistencija i osam skokova, te ubacio sedam od 13 trica domaće momčadi.

Foto: Stephen Lew

Pelicansi su tijekom utakmice stvorili 23 koša prednosti, na početku zadnje četvrtine su bili na +19, ali su se uporni gosti vratili na jednoznamenkasti zaostatak serijom 10-0. No, onda je McCollum odlučio ne dopustiti još jedan poraz svoje momčadi te je u sedam minuta postigao 19 koševa. U tom je razdoblju pogodio četiri trice, a posljednjom je digao prednost New Orleansa na 119-106 kad su do kraja utakmice ostale tri i pol minute.

New Orleans se po broju pobjeda (19-12) izjednačio s vodećim dvojcem Zapadne konferencije, Memphisom (19-11) i Denverom (19-11), kao i s još dvije momčadi koje su iza Pelicansa na ljestvici, Phoenixom (19-13) i LA Clippersima (19-14). San Antonio (10-21) na predzadnjem mjestu, s pobjedom više od Houstona (9-22).

Jazz slomio otpor Wizardsa

Nakon što su pobjedom u Detroitu zaključili seriju od tri gostovanja kod klubova iz Istočne konferencije, košarkaši Utah Jazza su u svojoj Vivint Areni dočekali Washington i slavili sa 120-112, slomivši otpor gostiju u zadnjoj četvrtini.

Washington je više vremena proveo u vodstvu tijekom prve tri prilično izjednačene četvrtine, da bi sa zvukom sirene Collin Sexton pogodio tricu za prednost domaćih 93-90. Na prijelazu u zadnju četvrtinu Jazz je napravio seriju 13-0 od koje se Wizardsi više nisu uspjeli oporaviti.

Foto: Chris Nicoll

Malik Beasley je sa 25 koševa bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi za koju je Jordan Clarkson ubacio 23, a Lauri Markkanen 21 poen. Collin Sexton se zaustavio na 18 koševa, a Walker Kessler je spojio 12 poena i 14 skokova.

Najbolji kod Washingtona bili su Bradley Beal sa 30 koševa i Kyle Kuzma sa 21 poenom.

Utah (19-16) je došla do 19. pobjede u sezoni, dok je Washington (12-21) doživio 11. poraz u posljednjih 12 nastupa.

